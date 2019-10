In Nederland een baantje trekken door het subtropisch regenwoud, het kan dankzij Jean

Bioloog en groenopzichter Jean Henkens is al bijna vier decennia verantwoordelijk voor het groen in de vakantieparken van Center Parcs. In zijn loopbaan is hij tot opmerkelijke inzichten gekomen. Zoals dat bomen eigenlijk ‘zeer egoïstische wezens’ zijn. ,,Om te overleven moeten ze bij het zonlicht komen en groter worden dan de rest. Hun eigen kinderen, die groeien uit hun noten en zaden, nemen ruimte in en zijn daarmee hun grootste vijand. Bomen zijn dus in een constante strijd verwikkeld, en dat terwijl ze op ons juist zoveel rust uitstralen.’’