In slechts zes landen hebben mannen en vrouwen geheel gelijke rechten

Als je als vrouw gelijke voet wil staan met de mannen, dan kun je het best wonen en werken in België, Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg of Zweden. Alleen die zes landen hebben gendergelijkheid verankerd in wetten die van invloed zijn op werk, blijkt uit onderzoek van de Wereldbank. Nederland staat op een 23ste plek.

De Wereldbank onderzocht genderongelijkheid in 187 landen. In de afgelopen tien jaar hebben vrouwen in veel landen meer rechten op de werkvloer gekregen. Zo voerden 35 landen wetten in om hen te beschermen tegen seksuele intimidatie, waar liefst twee miljard vrouwen profijt van hebben.

De Wereldbank maakte een ranglijst op basis van acht indicatoren. Dan gaat het om zaken als recht hebben op een pensioen, zwangerschapsverlof, de vrijheid om te wonen en werken waar je wilt en rechten om aan het werk te gaan bij een bedrijf of aan de slag te gaan als ondernemer. Slechts zes landen - België, Denemarken, Frankrijk, Letland, Luxemburg en Zweden - haalden de ‘perfecte score’ van honderd, wat betekent dat mannen en vrouwen nagenoeg gelijke rechten hebben.

Verbeteren

Saoedi-Arabië scoort veruit het slechtste met 25.63 punten. Het gemiddelde is 74.71. Nederland staat op de 23ste plek met een score van 94,38. De situatie voor vrouwen op de werkvloer is daarmee vergelijkbaar met die in landen als Italië, Paraguay, Noorwegen, Tsjechië en Slowakije. Nederland kan zich nog verbeteren met pensioenopbouw in de tijd dat vrouwen voor kinderen zorgen en met doorbetaald ouderschapsverlof. Volgens de Wereldbank is de gendergelijkheid in Nederland in het afgelopen decennium verbeterd door het invoeren van wetten om huiselijk geweld tegen te gaan en de uitbreiding van het vaderschapsverlof.

Quote We hebben een taak om de wereld een beetje beter te maken Kristalina Georgieva

Volgens de vice-president van de Wereldbank, Kristalina Georgieva, is gendergelijkheid belangrijk voor economische groei. ,,De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen en we hebben een taak om de wereld een beetje beter te maken. Maar dat lukt niet als we worden tegengehouden door wetgeving.”

De onderzoekers merken op dat er, hoewel er de afgelopen tien jaar al veel is verbeterd, nog veel werk te verzetten is. Een score van honderd betekent niet direct honderd procent gelijkheid. Zo verdienen vrouwen in het perfect scorende Zweden toch nog vijf procent minder dan hun mannelijke collega's.