ING past (weer) op de kinderen als de leraren staken

Een rondgang leert: de meeste werkgevers van Nederland hebben hiervoor geen maatregelen getroffen. In de top 10 grootste werkgevers van Nederland heeft alleen ING (plaats 9) iets voorbereid.

De bank organiseerde op 5 oktober al een dag vol activiteiten voor kinderen van medewerkers. ,,Bij de eerste staking kwam een collega met het idee om de kinderen dan maar mee naar het werk te nemen”, legt Karin van der Pol van ING uit. ,,En we dachten: waarom niet. Dus we hebben op kantoren in Zwolle, Eindhoven, Leeuwarden en drie in Amsterdam een feestelijke dag georganiseerd, met ochtendgymnastiek, een dj en cupcakes bakken.”

Ook voor volgende week wil het bedrijf de plannen gaan doorzetten. ,,We zijn in gesprek daarover met een groepje collega’s. De plaatsen waar we dat de vorige keer hebben georganiseerd liggen wederom het meest voor de hand.”

Rabobank

Concurrent Rabobank, werkgever nummer 3 in de top 10, organiseert niets. Volgens de bank zijn de medewerkers prima in staat om onderling zó met taken en uren te schuiven dat dat geen problemen oplevert. Net als de politie overigens, als grootste landelijke werkgever. ,,We kunnen niet zomaar op een bureau waar diensten worden gedraaid allemaal kinderen neer gaan zetten”, licht een woordvoerder toe. ,,Dat zou logistiek een enorme operatie worden: omdat wij overal zitten zouden we dat overal moeten doen. Daarnaast hebben we 24-uursdiensten. Gelukkig blijken ouders goed in staat om dat zelf op te lossen.”

Bij ING is men blij met de oplossing. ,,De reacties waren heel positief, zowel van de kinderen als de ouders. Daardoor waren ze in staat om te werken, en hoefden ze geen dag vrij op te nemen of opvang te regelen.”

Lees onder de foto verder.

Volledig scherm ING zorgde voor opvang op 6 locaties voor 500 kinderen van hun medewerkers. © ING

Stakingsorganisatie

Jan van de Ven, één van de mannen achter de staking: ,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid in het op tijd aankondigen van de staking. Wij hebben begin vorige maand aangekondigd dat een tweede staking eraan zat te komen, zodat iedereen erop kan anticiperen.”

Bij de sectororganisatie voor primair onderwijs, de PO-raad, was het tijdens de eerste staking feest voor de kinderen. Ook daar wordt een bring-your-kids-to-work-day georganiseerd. ,,De ouders waren heel blij en de kinderen vonden het leuk. We hebben pannenkoeken gebakken en schilderijen gemaakt.” Aan de dag zat ook een leerzaam kantje: ,,We hebben zelfs onze strategische agenda vertaald naar jip-en-janneketaal en dat met de kinderen besproken. Wat vonden jullie hiervan?” Alsnog behoorlijk leerzaam dus.