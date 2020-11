ING schrapt duizend banen vanwege slechte economische klimaat

Giel Beelen Kun je ontslagen worden voor te laat komen op je werk?

30 oktober Radiomaker Giel Beelen was deze week onderwerp van gesprek omdat hij in één week twee keer te laat was voor zijn ochtendshow. Natuurlijk zijn er meer mensen die weleens te laat op hun werk verschijnen. Maar kun je er ook om ontslagen worden? En hoe bont moet je het gemaakt hebben?