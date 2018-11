Inpakbazen gezocht: maak van elk cadeau een kunstwerk

Vacature van de weekMaak jij van elk cadeautje dat je moet inpakken een kunstwerk? Dan is deze (bij)baan iets voor jou: in Zierikzee zoeken ze cadeau-inpakkers .

De online cadeauwinkel YourSurprise zoekt meerdere mensen die het bedrijf de aankomende feestdagenperiode wil versterken, zegt HR-man Chris van der Wel. ,,Ongeveer een derde van de totale jaaromzet behalen we vanaf eind november tot en met december.” Dat is hard werken, maar ook ontzettend gezellig. ,,Boven de inpakbanden hangen kerstbomen. Ook het kantoorpersoneel komt helpen inpakken. Het is net de elfenfabriek van de kerstman", lacht hij.

Zo mooi mogelijk

Het bedrijf, dat meer dan 2000 cadeaus in het assortiment heeft, 130 man in dienst heeft en levert in meer dan zestien landen, maakt voornamelijke gepersonaliseerde cadeaus. ,,Die worden bijna allemaal hier in Zierikzee gemaakt", vertelt Van der Wel. ,,We hebben een ‘textiel-straat’, een ‘borduur-straat', een ‘mokken-straat’ en een ‘graveer-straat’.” Klanten kunnen zelf bedenken hoe hun gepersonaliseerde cadeaus eruit komen te zien en als ze eenmaal gemaakt zijn door de ‘makers’, gaan de inpakkers aan de slag.

,,De inpakkers streven er naar om de cadeaus er zo mooi mogelijk uit te laten zien", zegt Van der Wel. ,,We willen eigenlijk dat mensen de cadeaus zo in de verpakking onder de kerstboom kunnen zetten. Al blijkt dat in de praktijk ook nog wel lastig, omdat het ook functioneel moet zijn.” Als inpakker ben je de ene keer een gegraveerd glas aan het inpakken, daarna een canvasdoek van 1 bij 2 meter. Of, wat volgens Van der Wel op dit moment helemaal 'hipperdepip’ is: een mooie hapjesplank.

Diensten

YourSurprise zoekt iemand die tussen de 24 en 40 uur per week wil werken en minimaal zestien jaar oud is. Ook zijn ze nog op zoek naar mensen die bereid zijn om nachtdiensten te draaien. ,,In de graveerstraten hebben we zoveel orders in deze periode, dat we ook 's nachts moeten draaien. Meer machines aanschaffen is geen optie, omdat ze dan de rest van het jaar stil zouden staan", legt Van der Wel uit. ,,Wat je dan doet, is de productietijd verlengen.” De toeslag voor een nachtdienst is 175 procent.

Verder ligt het uurtarief tussen de 5 en 10 euro netto per uur. Dat bedrag is afhankelijk van je leeftijd. ,,In de e-commerce is geen cao, maar onze salarissen komen redelijk overeen met die in de detailhandel", vertelt Van der Wel. ,,We zitten daar net iets boven.” Nog een extraatje van een baan bij YourSurprise: er is een kantoorhond. Die loopt vanwege veiligheidsredenen natuurlijk niet door de inpak-hal, maar is wel op kantoor, vertelt Van der Wel. ,,Flo is denk ik de meest geaaide hond van het westelijk halfrond.”

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.