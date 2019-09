Intercedent Paul (43): ‘Ik zie mezelf nog wel twintig jaar in deze baan’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Paul Clarinda (43), sinds vijf jaar intercedent bij Synergie.

Hoe leg je op een verjaardag uit wat je voor werk doet?

,,Kort gezegd zit het zo: als intercedent probeer ik zoveel mogelijk mensen te vinden die op zoek zijn naar werk. Die nodig ik uit voor een intakegesprek. Afhankelijk van wat ze kunnen en willen, kijk ik of we passende vacatures hebben bij onze klanten. Een ander deel van mijn werk is het benaderen van bedrijven voor een samenwerking en hen te overtuigen om ons kandidaten te laten zoeken voor hen.’’

En wat is dan het verschil met een recruiter?

,,Het werk overlapt voor een deel, maar recruitment is een onderdeel van de taken die een intercedent uitvoert. Recruiters werven en selecteren geschikte kandidaten voor vacatures. Intercedenten houden zich daarnaast ook bezig met nieuwe klanten werven, andere administratieve taken en relatiemanagement.’’

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

,,Ik werk vanuit onze vestiging in Eindhoven. Eigenlijk ben ik de hele dag in gesprek: of aan de telefoon of ik heb iemand voor m'n neus zitten.’’

De hele dag alleen maar praten... Is dat niet vermoeiend?

,,Nee, helemaal niet. Althans, ik kom nooit moe thuis. Het past juist bij me. Dat constante schakelen tussen mensen maakt het werk afwisselend. Ik ga ook vaak op bezoek bij klanten dus ben veel buiten de deur. Ook dat bevalt me goed.’’

Was dit altijd al je droombaan?

,,Ik ben er bij toeval ingerold. Ik heb journalistiek gestudeerd en werkte lang bij een mediabureau als accountmanager. Maar de crisis kwam. Mijn baan verdween en ik moest iets anders zoeken. Ik had gehoord van dit werk en het leek me wel wat, dus ik ging solliciteren.’’

Je had toen nog geen ervaring als intercedent. Zaten ze wel op je te wachten?

,,Ik kreeg gelukkig een kans van de werkgever die ik hiervoor had. Ik had namelijk wel commerciële ervaring. Ik was gewend met klanten te spreken, mensen over te halen. Ook dat is een meerwaarde. Er is wel een soort beroepsexamen waar je een voldoende voor moet halen voor je dit werk mag doen. Maar dat moeten mensen met een opleiding die meer aansluit ook. En dat heb ik gehaald.’’

Hoe is de sfeer op de werkvloer?

,,Goed. Synergie is een groot internationaal bedrijf, maar in Nederland zijn we relatief klein - er werken in totaal maar zo'n 40 mensen. Iedereen kent elkaar. Op onze vestiging zitten we zelfs maar met z'n zessen. Er ligt ook geen overdreven grote druk op ons als werknemers. Doe je je werk goed, dan word je met rust gelaten.’’

En hoe is de koffie?

,,Het is geen topkoffie. We hebben gewoon een Senseo-apparaat. Maar ik ben niet zo'n koffiedrinker, eigenlijk alleen op werk, dus voor mij is het prima. Ik drink een bekertje of drie, vier.’’

Zijn er ook kanten aan je werk die minder bevallen?

,,Het administratieve deel. Dat hoort er nu eenmaal bij, maar vind ik wel het minst leuk om te doen. En lastig is soms dat je nu eenmaal met mensen te maken hebt. Bijvoorbeeld niet alle uitzendkrachten nemen hun werk even serieus. Dan maak je afspraken met de klant en dan komen zij niet opdagen. Dan staan wij in een slecht daglicht.’’

Zie je jezelf nog lang in deze baan?

,,Ik zit bij deze werkgever echt op m'n plek. Voor m'n gevoel kan ik hier nog wel 20 jaar blijven werken. Het is een goed team met een platte organisatie. De lijnen zijn kort en het duurt geen dagen om dingen voor elkaar te krijgen, dat is fijn. Maar ik sluit een verandering in de toekomst niet uit. Misschien zou ik nog wel vestigingsmanager willen worden, wie weet. Ik weet wel dat ik altijd commercieel werk wil blijven doen, dat ligt me het meest.’’

