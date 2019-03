Internationale Vrouwendag, en dus heeft iederéén in Berlijn vrij vandaag

Politica Iris Spranger nam begin dit jaar het initiatief om van Internationale Vrouwendag een officiële vrije dag te maken in Berlijn en omstreken. Ze startte een online petitie en haalde bijna 30.000 handtekeningen binnen. De kwestie gaat niet alleen vrouwen aan het hart, benadrukt Spranger in de krant Berliner Morgenpost . ,,Veertig procent van de handtekeningen kwam van mannen.’’ Het parlement van de Duitse deelstaat Berlijn stemde vervolgens eind januari voor Internationale Vrouwendag als officiële vrije dag voor alle inwoners.

26 landen

Ook in andere landen hoeven mensen vandaag niet op hun werk te verschijnen. In 26 landen, waaronder Georgië, Angola, Noord-Korea en Cuba, is 8 maart een officiële feestdag ter ere van de vrouw. In Rusland hebben de inwoners niet alleen vrij, maar is het ook de gewoonte dat mannen een bos bloemen kopen voor de belangrijke vrouwen in hun leven.