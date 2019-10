Iris (28): ‘Ze noemen ons geldwolven, maar weten niet eens wat we doen’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Iris Janssens (28), accountmanager onderwijs bij OnderwijsPost in Rotterdam

Hoe leg je op een feestje uit wat je doet voor werk?

,,Ik help onze klanten, directeuren van scholen of stichtingsbesturen, die met een personeelsvraagstuk zitten, bijvoorbeeld het uitvallen van een leerkracht door ziekte of zwangerschapsverlof. Ik koppel hen aan een geschikte leerkracht uit ons bestand. Ons doel is klanten te ontzorgen. Wij nemen het personeelsvraagstuk over zodat zij tijd en energie overhouden voor het besturen van de school.’’

Zoeken jullie alleen nieuwe basisschooljuffen en -meesters?

,,Nee, we hebben ook docenten voor middelbare scholen, ondersteuners, mensen administratieve functies en teamleiders in ons bestand. Voor de meeste functies binnen het onderwijs kunnen we iemand vinden.’’

Is iedere werkdag voor jou hetzelfde?

,,Elke dag is anders. Ik werk vanuit kantoor in Rotterdam maar ben veel onderweg, op bezoek bij scholen. Mijn werkgebied bestrijkt de regio Rotterdam tot Leiden en omgeving. Op locatie overleg ik met directeuren en stichtingsbesturen over een oplossing voor hun personeelsprobleem en proef ik de sfeer. Zo kunnen we beter een geschikte kandidaat vinden. Ik ga ook mee als onze kandidaten een sollicitatiegesprek hebben met de school.’’

Dan zit je vast veel in de auto

,,Ja, best veel. Daarom heb ik ook een auto van de zaak, een Volkswagen Polo. Rijdt heerlijk. Ik vind het niet heel erg om veel op de weg te zitten. We kunnen ook flexibel werken, dus soms zoek ik een plek langs de snelweg op, klap ik mijn laptop open en ga ik daar aan de slag. Zo maak ik het beste gebruik van mijn tijd.’’

Zie je je collega’s nog wel?

,,Soms gaan we met z’n tweeën naar een school, dat is wel gezellig, en natuurlijk zien we elkaar tussendoor op kantoor. Op de vrijdagmiddag hebben we een vaste borrel. We proberen daar allemaal bij te zijn.’’

Was dit altijd al je droombaan?

Nee, ik wilde vroeger altijd dierenarts worden. Het wilde op school helaas niet zo lukken met de bètavakken. Toen ben ik leerkracht in het basisonderwijs geworden. Heel leuk werk.’’

Maar nu doe je iets anders, waarom?

,,Ik heb in het onderwijs heel veel geleerd, en ik vond het werken met de kinderen geweldig, maar ik stond voor mijn gevoel een beetje stil. Ik wilde een stapje verder. Ik kom uit een ondernemersfamilie, en het bedrijfsleven heeft me altijd getrokken. Toen werd ik benaderd voor deze functie. Afgelopen januari ben ik begonnen. Dit werk past goed bij mij: het heeft het bedrijfselement maar ik kan nog steeds putten uit mijn eigen ervaringen als leerkracht. Iemand die niet uit het onderwijs komt kan dit werk ook prima doen, maar ik denk toch dat het een pre is als je er bekend mee bent.’’

Hoe herken je een ‘onderwijsmens'?

,,Ik weet niet precies hoe het komt, maar als ik een school binnenstap voel ik me gewoon thuis. Je begrijpt elkaar ook gelijk, dat scheelt. Het onderwijs maakt graag gebruik van afkortingen, dat kan verwarrend zijn als je het niet gewend bent. Ik weet nog dat ik studeerde op de pabo en mijn eerste lerarenoverleg meemaakte. De ene na de andere afkorting kwam voorbij, ik had geen idee waar het over ging. Voor buitenstaanders moet het helemaal abracadabra zijn.’’

Wat vind je het leukste aan je werk?

,,Als ik een goede match kan maken tussen een school en een van onze kandidaten. Sommige van de leerkrachten in ons bestand willen eigenlijk niet verder in het onderwijs, ze hebben het niet meer naar hun zin. Als je dan toch een school kan vinden die bij hen past en dat ze daardoor hun geluk in het lesgeven weer terugvinden, is dat zo mooi. Dan ga ik aan het einde van de werkdag met een grote glimlach op mijn gezicht naar huis.’’

Is er ook iets minder leuk?

,,Onderwijsbemiddelaars hebben geen goed imago, heb ik gemerkt. We staan bekend als geldwolven. Ik maak weleens mee dat mensen mij persoonlijk confronteren vanwege mijn beroep. ‘Het geld moet naar de kinderen', wordt er gezegd. Maar ze weten niet eens wat we precies doen.’’

Vervelend...

,,Ik vind het erg lastig om die negativiteit mee te maken, zeker omdat ik zelf onwijs achter het werk sta. Ik zet me juist iedere dag in voor de kinderen, om te zorgen dat zij gewoon les kunnen krijgen van een goede leerkracht die zich thuis voelt op hun school.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik ben eigenlijk pas net begonnen, dus dat vind ik moeilijk te zeggen. Een pluspunt aan dit bedrijf is dat wij als accountmanagers ook de trainingen mogen volgen die onze leerkrachten kunnen volgen. Zo houd je affiniteit met het vak, en ik vind het persoonlijk interessant om bij te blijven op dit gebied. Ik leer in deze baan sowieso iedere dag bij. Ik heb het onwijs naar mijn zin. Ik zie mezelf dit werk zeker nog wel een paar jaar doen.’’

