Is die baan iets voor mij? Bij dit bedrijf app je direct met een medewerker

Mourik worstelde al enige tijd met het vervullen van bepaalde vacatures, vertelt manager marketing & communicatie Frans Spekking. ,,We hadden van alles geprobeerd, van advertenties in de krant tot doeken op de hekken met daarop de vacatures, maar niets hielp.’’

Tot ze op het idee kwamen om de huidige werknemers in te zetten bij de werving. ,,Het begon met een uitspraak van een medewerker van Red Pepper, het bureau dat we ingehuurd hadden om ons te helpen met de werving. ‘Jullie nemen me in de maling. Iedereen die ik hier spreek is zo enthousiast over dit bedrijf, dat kan gewoon niet', zei hij. Maar dat is wel zo. Onze mensen zijn blij met het werk dat ze doen en het bedrijf waar ze voor werken.’’

Dat enthousiasme was te gebruiken, bedacht Mourik. Geïnteresseerden in vacatures moesten direct contact op kunnen nemen met werknemers, via telefoon en Whatsapp. Het bedrijf begon vorige week met het online promoten van vijf moeilijk te vervullen vacatures. In de komende weken volgen er meer. ,,Bij elke vacature bedachten we wie van onze werknemers het beste geschikt zou zijn om daarover te vertellen. Iemand die hetzelfde werk doet bijvoorbeeld, maar ook de leidinggevende waarvoor je gaat werken en misschien zelfs de directeur van die afdeling. Zo krijg je als kandidaat een compleet beeld.’’

Onmogelijk

De wervingsstrategie heeft al zijn vruchten afgeworpen. Op de eerste dag kreeg Mourik meteen een reactie op de vacature voor machinist voor de vacuüm-hogedrukwagen. Spekking: ,,Alle bedrijven in de Botlek zoeken mensen, dus het is er sowieso lastig om er personeel te krijgen. Deze vacature stond al bijna een jaar open, het leek onmogelijk om iemand voor te vinden. Maar deze man had de vacature op social media gezien en gelijk ge’appt met een van onze ambassadeurs. Hij is aangenomen en gaat binnenkort bij ons aan de slag.’’

Support manager Dennis Scholte, werkzaam in haven- en industriegebied de Botlek bij Rotterdam, is een van de ambassadeurs die te appen of bellen is. ,,Toen ik hoorde dat het bedrijf dit bedacht had, vond ik het een uniek idee. Ik denk dat je je als werkgever zo wel kunt onderscheiden.’’

Hij is zelf al drie keer direct benaderd, vijf keer heeft een collega iemand naar hem doorverwezen. ,,Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Wat me opvalt, is dat de meeste mensen vooral vakinhoudelijke vragen stellen en echt de details willen weten.’’

Strikte protocollen

Iedere ambassadeur is direct te bereiken voor geïnteresseerden, maar er zijn uitzonderingen. Voor bijvoorbeeld personeelsleden in de petrochemie is het niet altijd even handig om tijdens werktijd te appen. Spekking: ,,Vanwege de veiligheid hebben ze te maken met strikte protocollen en kunnen ze soms echt even niet praten. We hebben daarom ingebouwd in het systeem dat de geïnteresseerde dan een automatisch bericht terug krijgt. Dat deze ambassadeur even niet beschikbaar is, maar zo snel mogelijk contact opneemt.’’

Scholte spreekt ook geïnteresseerden die nog niet zo bekend zijn in de industrie. ,,Mensen kunnen zich soms niks voorstellen bij een functietitel. ‘Industrieel schoonmaker', wat doe je dan? Sta je dan de Botlek te vegen met een bezem? Maar het is juist een heel technisch beroep. Je werkt met enorm krachtige hogedrukinstallaties, uitdagend werk. En je hebt mogelijkheden om door te groeien tot bijvoorbeeld monteur.’’

Hij heeft al een voormalig boekhouder en een installateur van beveiligingssystemen binnengehaald. ,,Die mensen wilden wat anders. Ik heb hen meer verteld over ons opleidingstraject tot cleaner. Ze waren allebei enthousiast.’’