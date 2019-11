Is jouw werkplek een broeinest van bacteriën? Vul onze mini-enquête in!

We hoesten en proesten wat af in de herfst, óók op de werkvloer. Toetsenborden, deurknoppen en koffieautomaten kunnen een bron van bacteriën zijn, zeker als ze niet goed worden schoongemaakt. ‘Iedereen zit daar aan.’

Eigenlijk kun je overal waar mensen dicht op elkaar zitten besmet raken met een of ander virus of bacterie, zegt Jan Maarten van Dijl, hoogleraar medische microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Als een collega niest, hoest of proest, gaan er microdruppeltjes de lucht in die je kunt inhaleren", legt hij uit. Een kantoor is daarin niet wezenlijk anders dan een trein, een restaurant of een gezinssituatie. ,,Het is nou eenmaal lastig te stoppen.”

Quote Als een collega niest of hoest, gaan er microdrup­pel­tjes de lucht in die je kunt inhaleren

Toch zijn er wel manieren om de kans dat je besmet raakt door het virusje van je buurman, te verkleinen. ,,Voor het eten even je handen wassen, zeker als je iets eet dat je met je handen aanraakt. Als je in een omgeving werkt met een hoog risico – bijvoorbeeld verplegend personeel – kun je ook een beetje handontsmettingsmiddel gebruiken.” Ook Van Dijl zelf gebruikt het als hij het laboratorium, waar hij werkt met bacteriën, verlaat. ,,Daar moet je voldoen aan veiligheidsmaatregelen.” Al heeft hij niet standaard handontsmettingsmiddel bij zich op zijn gewone kantoorplek. ,,Ik maak me daar eigenlijk niet heel veel zorgen over.”

Quote De contactpun­ten worden altijd meegenomen als we ergens zijn Inge de Jongh, Operationeel manager schoonmaakbedrijf Asito

Vieze plekken

Bacteriën voelen zich voornamelijk thuis op vochtige plekken, vertelt Van Dijl. Plekken waar water is. Denk dus aan een wastafel. Restjes koffie en spetters in de buurt van de koffieautomaat. Maar ook een toetsenbord kan vies zijn. ,,Dat is nou moeilijk schoon te houden. Ik zou zeggen: probeer dat juist af en toe wel even te doen.” Er zijn meerdere apparaten waar iedereen aanzit, zoals een pinautomaat, een deurknop, liftknop of koffieapparaat. ,,Op dat soort apparaten kunnen bacteriën ook zonder water wel even overleven, dus dan kun je ze ook overdragen.”

Voor Inge de Jongh, operationeel manager bij schoonmaakbedrijf Asito, is dat een belangrijk punt om op te letten bij het schoonmaken. ,,De contactpunten worden altijd meegenomen als we ergens zijn.” De toiletten, de deurklinken, lichtpunten en de vaste telefoon. ,,Sommige plekken waar minder vaak gebruik van wordt gemaakt, zoals een vensterbank, maken we minder vaak schoon”, vertelt De Jongh.

Flexplekken

Of kantoortuinen viezer zijn dan plekken waar iedereen zijn eigen bureautje heeft? Dat durft De Jongh te betwijfelen. ,,Vaak laten mensen een flexplek netjes achter voor hun collega's. Die plekken kunnen we dus goed schoonmaken. Veel mensen die een vaste plek hebben, laten soms dingen liggen voor de volgende dag. Die spullen pakken we niet op omdat we niet het risico willen lopen dat bijvoorbeeld dat ene belangrijke briefje kwijtraakt.”

Quote Controleer af en toe de airconditi­o­ning en zorg dat deze regelmatig schoonge­maakt wordt Jan Maarten van Dijl

En dat toetsenbord vol met bacteriën? Dat is en blijft lastig. ,,De computer valt vaak buiten ons schoonmaakprogramma", vertelt De Jongh. ,,We weten dat het vies kan zijn en denken daarin ook mee met onze klanten. We hebben ook een partij die we kunnen inschakelen om dat te reinigen en daar attenderen we werkgevers vaak op.” Ook is er in overleg met de opdrachtgever vaak aandacht voor handhygiëne, is er veel focus op het sanitair en wordt er in de herfst- en winterperiode extra gelet op de entree van panden. Door blaadjes en nattigheid kan dat glad worden, vertelt De Jongh.

Keukenblokje

Andere plekken die altijd extra aandacht nodig hebben: prullenbakken en pantry's. ,,Het is vaak onduidelijk wie er verantwoordelijk is om dat keukenblokje op te ruimen. Daarin is het belangrijk voor ons om goede afspraken te maken met werkgevers", zegt De Jongh. Ook Van Dijl heeft nog een belangrijk advies aan werkgevers. ,,Controleer af en toe de airconditioning en zorg dat deze regelmatig schoongemaakt wordt.” En heel basic: let op contact van mens tot mens. ,,Als iemand verkouden is, moet je diegene niet direct om de nek vliegen. En was je handen.”

