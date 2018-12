Ja, ook jij hebt iets toe te voegen

Vervolgens is het goed te realiseren dat jouw unieke stem en gave nodig zijn in deze wereld. Misschien voeg jij wel net dat aspect toe wat ze bij een ander missen. Je kunt soms iets 100 keer horen, maar pas bij de 101ste keer klikt het. Misschien ben jij wel net die 101ste keer voor iemand. Daarom is het natuurlijk onzin dat jij niet iets kan aanbieden ‘wat al bestaat’.

En bedenk ook: ook al doet die ander het tienduizend keer beter en met meer succes, zij of hij is ook ooit begonnen. Om hetzelfde succes te krijgen, of om net zo goed te worden, moet je nou eenmaal eerst een weg afleggen. En als je mokkend bij het begin van de weg staat te kijken naar mensen die al véél verder zijn, kom je zelf ook niet op dat punt.

En de laatste optie is realistisch kijken of je écht hetzelfde aanbiedt. Want als je precies al je concurrenten aan het kopiëren bent, is dat natuurlijk ook niet zo handig. Is er iets wat je kunt veranderen aan je dienst? Kun je van doelgroep switchen? Zoek iets wat jouw uniek in de markt maakt. Zodat je voortaan bij een vergelijking met een concurrent kan zeggen: ‘Ja, het lijkt erop, maar wat ik héél anders doe is dit en dit aspect.’ Zo weten klanten ook duidelijk waarom ze naar jou toe moeten.