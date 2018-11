Jaarlijks beoordelingsgesprek is volstrekt zinloos

Luister de podcast via Soundcloud of iTunes.

,,Het klassieke beoordelingsgesprek werkt helemaal niet om mensen te motiveren”, zegt Boonstra tegen work-lifeplatform Intermediair. Hij is HRM-adviseur bij Human Capital Group, docent aan de HR Academy en hoofdredacteur van het magazine HR Strategie. ,,Dan heb je een jaar lang je best gedaan, ’s avonds doorgewerkt, op tijd opgestaan, en krijg je aan het eind een v-tje van voldoende. Dat is vaak een grote teleurstelling.”

Hij heeft het liever over ‘performance management’, wat zoveel betekent als: zorgen dat medewerkers doen waar ze goed in zijn. ,,Voor werkgevers is het veel effectiever om mensen dan vaker en intensiever te spreken op natuurlijke momenten, zoals bij de afronding van een project, of meteen als iets goed of juist niet goed ging.”

Als werknemer kun je daar invloed op hebben. Houd gewoon zelf ook een dossier bij van wat je hebt gedaan en bereikt, en vraag feedback aan collega’s en klanten, weet Boonstra.

Volledig scherm Jan Tjerk Boonstra © Intermediair