Jachten bouwen voor de allerrijksten - en zelf wellicht ook naar Monaco

Blauwe zee, palmbomen, jachthaven en een gigantisch jacht, iedereen kent de plaatjes wel. Als monteur Jachtbouw kun je zeggen dat je hebt meegewerkt aan de schepen van de rijkere mensen van deze aarde. Voor een deel, in ieder geval dan, want je werkt in een team van zo’n 400 tot 500 mensen.

Wat houdt het in?

Als monteur in de jachtbouw zorg jij dat alles op een jacht goed functioneert. ,,Dat zijn alle technieken die je in het dagelijks leven ook tegenkomt”, aldus projectmanager Jacqueline Hus. De monteurs van Jackling Engineering bouwen niet zelf de schepen, benadrukt ze, maar worden ingeschakeld op het moment dat er te kort is aan personeel op de werven zelf. De monteurs houden zich dan bezig met dingen als het leidingwerk, de elektra, afsluiters, koppelingen, et cetera.

,,Onze monteurs starten ’s ochtends om zeven uur, en werken meestal tot een uur of vier. Al kan dat weleens uitlopen. ,,Als een schip klaar moet zijn, dan moet het klaar. Daarover hebben de jachtbouwers afspraken gemaakt met hun klanten.” Op dit moment werken de monteurs op een schip van maar liefst tachtig meter, volgend jaar staat er een project ingepland op een jacht van honderd meter lang.

Wat voor iemand zoeken ze?

Hus: ,,We verwachten dat de mensen die bij ons komen werken minimaal een mbo-opleiding hebben afgerond in een technisch vakgebied.” Belangrijk is daarbij dat er passie is voor techniek en het vak. ,,Je moet er een kick van krijgen om op dit soort grote schepen aan de techniek te sleutelen.” Ook is een beetje humor erg belangrijk, weet Hus. ,,Je werkt met 400 tot 500 man op zo’n schip. Dat is ook heel gezellig.”

Wat verdient het?

Het is een fulltime functie. ,,Die tijd heb je als monteur ook wel nodig”, zegt Hus. Als je moet overwerken, wordt die tijd uitbetaald in extra vrije dagen. Het salaris dat er tegenover staat, ligt maandelijks tussen de 2100 en 2700 euro bruto. In eerste instantie wordt er gewerkt met jaarcontracten, daarna maak je kans op een contract van onbepaalde tijd.

Nog bijzonderheden?

Ja, met een beetje geluk kun je aan de slag in Monaco of Barcelona. ,,We leiden graag onze mensen op. Zodra ze zelfstandig zijn, komen er buitenlandse reizen in de planning. De schepen – eenmaal klaar – maken een proefvaart. De jongens worden daarna daarheen gevlogen om te helpen met het definitieve afwerken. ,,Dan wordt er wel verwacht dat je weet wat je aan het doen bent. Maar deze reisjes zijn wel echt de mooie extraatjes van de baan”, aldus Hus.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.