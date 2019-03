Jachthaven zoekt een nieuwe havenmeester: ‘Je bent de baas van het dorp’

Vacature van de WeekDe jachthaven in Andijk zoekt een nieuwe havenmeester. In deze functie ben je de gastheer of – vrouw voor de watersporters die aanmeren in de haven aan het IJsselmeer.

De havenmeester is verantwoordelijk voor de ontvangst van nieuwe gasten in de haven. ,,Je moet de gasten ontzorgen”, vertelt Monica de Vast, directeur van de haven in het Noord-Hollandse Andijk. ,,Ze moeten optimaal kunnen genieten van het leven op de boot. Ook worden er evenementen in de haven georganiseerd zodat de tijd in de haven ook aantrekkelijker wordt. ,,Voorheen was een jachthaven een parkeerplaats voor boten, nu is het echt een waterrecreatiebedrijf geworden. De havenmeester die we zoeken moet al die zaken goed kunnen regelen.”

’s Ochtends begin je de dag met een kop koffie en een overleg met je collega’s, gevolgd door een ronde over het haventerrein. ,,De havenmeester maakt onderdeel uit van een tem met drie andere collega’s.” Fijn natuurlijk, want naast het feit dat je het niet alleen hoeft te doen, betekent dat ook dat je niet álle weekenden hoeft te werken. ,,Onze gasten komen voornamelijk in de vakantieperiodes en de weekenden”, zegt De Vast. Elke havenmeester heeft een ander focusgebied, de een zorgt voor het hijsen van boten, de ander voor het onderhoud van de gebouwen. Een 9-tot-5 functie is het niet, bij een seizoensbedrijf is het bijvoorbeeld een stuk drukker als de zon schijnt.

Voor deze vacature zoeken ze ,,een schaap met vijf poten”, aldus De Vast. Ze heeft al veel brieven binnengekregen – het is een populaire functie - maar veel kandidaten denken dat het een technische functie is waarbij je veel moet weten over boten. Dat is niet helemaal waar, zegt De Vast, het is meer dan dat. Deze functie is juist gericht op de recreatieve kant. ,,Deze havenmeester is echt verantwoordelijk voor de gastvrijheid.” De haven heeft zo’n 500 ligplaatsen waar ligplaatshouders, passanten en bezoekers aanwezig zijn. Verder is er onder andere een watersportwinkel, een makelaardij, een jachtverhuur en scheepstimmerman. ,,Je bent een beetje de baas van dit dorp”, aldus De Vast. Daarnaast ben je het gezicht naar buiten toe. ,,Dat moet je leuk vinden.”

Salaris

Voor dat werk krijg je een salaris van 2200 euro bruto per maand, overeenkomst met de cao Hiswa (de cao van de watersportbranche). Affiniteit met de watersport is overigens ook wel gewenst. Het zou prettig zijn als de kandidaat kan zeilen, aldus De Vast. Een opleiding voor het beroep van Havenmeester is er eigenlijk niet, wel vraagt de haven om minimaal mbo-denkniveau. ,,Je moet communicatief sterk zijn, ervaring hebben met sociale media en jezelf flexibel kunnen opstellen. Een dagplanning kan ineens helemaal veranderen als er ineens een harde wind staat. Geen dag is hetzelfde.” Verder moet de kandidaat bij voorkeur de Duitse taal machtig zijn en ook een basisniveau Engels is een pre.

Het contract is in eerste instantie voor de duur van een jaar, maar kan daarna worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. De vacature kan zowel fulltime als parttime worden ingevuld. Sollicitaties moeten uiterlijk 30 maart binnen zijn.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.