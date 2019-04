Jack Ma van Alibaba pleit voor 72-urige werkweek: ‘Anders hoef je niet te solliciteren’

Om bij webgigant Alibaba te mogen werken, moet je tenminste 12 uur per dag werken, zes dagen per week. Hij pleit voor een 72-urige werkweek. Dat is wat miljardair Jack Ma van zijn medewerkers verwacht.

Ma deed zijn uitspraken tijdens een intern overleg, waar hij zei dat Alibaba geen mensen nodig heeft die uitkijken naar een typische 8-urige werkdag. Dat schrijft persbureau Bloomberg. Sterker nog, hij promoot de 996-werkcultuur: van 9 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds, 6 dagen per week.

,,Om van 9 tot 9 te kunnen werken, brengt enorm geluk”, zei de rijkste man bij de vergadering. ,,Als je bij Alibaba wil werken, moet je je voorbereiden op een 12-urige werkdag. Zo niet, doe geen moeite.” Hij verklaart: ,,In deze wereld wil iedereen succes, een fijn leven en respect. Ik vraag iedereen: als je niet meer tijd en energie in je werk steekt dan anderen, hoe kun je dan succes hebben?’’

Dood

In de Chinese tech-industrie zijn verhalen over programmeurs en start-upoprichters die onverwachts sterven als gevolg van lange werkdagen en enorme stress niet ongewoon. De opmerkingen van Ma leidden tot behoorlijk wat verhitte reacties.

‘Wat een onzin, en er wordt niet eens vermeld of het bedrijf je compenseert voor overwerk in dit 996-rooster’, luidde een van de commentaren op Weibo (een soort Twitter in China). ‘Ik hoop dat mensen de wet beter respecteren, en niet alleen luisteren naar hun eigen overtuiging.’

‘De bazen werken 996 omdat ze voor zichzelf werken en hun rijkdom groeit alleen maar’, schreef iemand anders. ‘We werken 996 omdat we worden uitgebuit zonder gecompenseerd te worden voor dat overwerk.’

In strijd met de wet

Ook een anoniem opiniestuk in het Volksdagblad, het officiële orgaan van de autoriteiten, stelde gisteren dat ‘996’ in strijd is met de wet. Daarin staat dat een gemiddelde werkweek maximaal 40 uur mag zijn. ,,Een bedrijfscultuur van aangemoedigde overuren zal de concurrentiekracht van een bedrijf niet helpen. Sterker nog, het kan het vermogen om te vernieuwen tegenwerken’’, aldus het bericht.

Jack Ma (54) begon als leraar Engels. Hij had daarna allemaal kleine baantjes, totdat hij in 1999 Alibaba oprichtte. Het bedrijf werd onder zijn leiding een van de grootste webwinkels ter wereld en veranderde voor een groot deel de manier waarop Chinezen winkelen en betalen. Zijn geschat vermogen is ongeveer 40 miljard dollar (zo’n 35 miljard euro), waarmee hij de rijkste man van China is. De marktwaarde van Alibaba bedraagt circa 480 miljard dollar.

