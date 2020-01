Jaimy (18) neemt stroopwafelkraam over: ‘Leukste werk dat er is’

video ‘Op luipaard­laars­jes naar een zakenaf­spraak? Doe maar niet’

12 januari Journalist Sanne Wolters (28) wordt vaak jonger geschat dan ze is en daar heeft ze in haar werk soms best last van. Kleding kan uitkomst bieden, aldus Sascha Bertus, imagodeskundige en auteur van Verpak je succes. Wat is het effect van een nieuwe outfit op hoe Sanne overkomt?