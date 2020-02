Jan (61): ‘Ik vroeg 2,5 keer meer salaris dan ik in Nederland kreeg. Ze gingen akkoord’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Jan (61) heeft gewerkt als Global Senior Director in de software-industrie. Vanaf 1 januari 2020 krijgt hij van zijn werkgever tot zijn 66 e een pre-pensioen.

Wat verdient u?

,,Per maand verdien ik bruto 10.600 euro. En dat is na aftrek van belasting, zorgverzekering, bedrijfsauto netto 6200 euro.”

Blij mee?

,,Ik mag niet klagen. Het komt iedere maand en natuurlijk: je leeft er ook naar.”

En nu dus met pensioen.

,,Drie jaar geleden werd het me ook al aangeboden, maar toen had ik nog veel te veel plezier. Dit jaar koos ik er wel voor, want ik heb wat onder de leden: ik heb Parkinson, COPD, astma en een hoge bloeddruk. Dus ik ben 100 procent mindervalide verklaard in Duitsland, waar ik in 2005 naartoe ben verhuisd omdat hier het hoofdkantoor van het bedrijf zit. Hier werk je als mindervalide gewoon door tot je niet meer kan. Ik heb dat als zeer prettig ervaren. Je houdt contact en blijft actief. Het bedrijf zorgt erg goed voor z’n medewerkers.”

Wat zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden?

,,De bonusregeling. Ongeveer 30 procent van het jaarsalaris is variabel, omdat het te maken heeft met bedrijfsdoelstellingen en persoonlijke targets. Deze komt voor mij te vervallen nu ik met pensioen ben. Daardoor mis ik dit jaar 55.000 euro bruto. Ik heb altijd 30 dagen vakantie gehad, ook voor Duitsland is dat veel. Omdat ik mindervalide ben kreeg ik nog een week extra. Ook krijg je op basis van diensttijd - niet leeftijd, zoals in Nederland - extra verlofdagen. Want ook anders geregeld is in Duitsland: we krijgen geen vakantiegeld, maar mijn pensioenpremie is volledig betaald door m’n werkgever. Omdat ik 15 jaar hier gewerkt heb krijg ik op mijn 67e zeventig procent van mijn laatste salaris.’’

,,Dan een voorwaarde waar veel jaloers op zijn: keuze uit drie lunchmenu’s van drie gangen. Dat wordt voor 17.000 medewerkers elke dag klaargemaakt. Belastingtechnisch wordt daar verplicht 1,25 euro op ingehouden. Ook zijn er sportfaciliteiten en fitnesszalen binnen het bedrijf, gratis voor alle medewerkers. Hier in Duitsland zijn de ziektekosten vrij hoog, omdat de verzekering na zes weken moet uitbetalen. Maar omdat dit niet je volledige loon is vult het bedrijf het verschil aan. Dat is vrij vooruitstrevend. Ik heb er een keer gebruik van gemaakt en toen heb ik bijna een aanvulling gehad van 60 procent.”

Dit klinkt heel goed allemaal. Hoe bent u bij dit bedrijf gekomen?

,,Door een headhunter. Ik werkte bij de Rijksoverheid, nu al meer dan 30 jaar geleden. Dit is trouwens ook de enige keer dat ik onderhandeld heb over mijn salaris. Het bedrijf was voor mij toen onbekend. Er werd een bod gedaan wat qua salaris niet te vergelijken was met wat ik had. Maar ik had cold feet en ik had er niet al te veel zin in. Ik dacht de kous af te doen door het contract terug te sturen met de vraag of ze nog een serieus bod wilden doen. Ik heb toen giga veel meer gevraagd. 2,5 keer van wat ik verdiende. Ik kreeg als antwoord van mijn headhunter terug: geef me tien minuten de tijd. En toen was het akkoord. Het bleek het paradijs. Vanaf dag één had ik het naar m’n zin.”

Maar ook veel verantwoordelijkheid neem ik aan?

,,Klopt, ik heb altijd 24 uur per dag voor de toko klaargestaan. Toen ik daar begon had ik net drie jonge kinderen. Ik heb mijn gezin wel wat verwaarloosd in die tijd.”

Weet u wat uw collega’s verdienen?

,, Nee. Bij binnenkomst wordt gezegd: hier wordt niet over geld gesproken. Dat vind ik ook wel goed. Wat je niet weet daar word je ook niet mee belast. Binnen de overheid was het een groter probleem dan hier. Dan kreeg je scheve gezichten: waarom hij wel en ik niet.”

Het bedrijf heeft ook nog tertiaire voorwaarden. Vertel.

,,Er is kinderopvang aanwezig. Een soort van crèche. Voor noodgevallen zijn er ‘oppas-werkplekken’ aanwezig. Ouders komen met de kinderen naar werk en gaan naar deze plekken waar speelgoed en alles is en kunnen zo hun kind in de gaten houden en doorwerken. Dan is er ook nog een gigantische medische dienst, waar je alle inentingen voor dienstreizen kunt halen. Er zijn zeven bedrijfsartsen - dus geen keuringsartsen - die de mensen kunnen ondersteunen. Het bedrijf biedt ook preventief kankeronderzoek aan. Mocht er kanker geconstateerd worden dan is er een speciaal programma waarbij op basis van DNA de juiste medicatie wordt samengesteld. Dat hele onderzoek kost 24.000 euro en wordt door het bedrijf betaald. Familieleden van werknemers betalen de helft.”

Hoe ziet uw financiële toekomst eruit?

,,Tussen mijn 66e en 68e verwacht ik een enorm financieel gat te krijgen: het bedrijfspensioen en de AOW uit Nederland worden één jaar en drie maanden later uitgekeerd dan wanneer mijn pensioen in Duitsland begint. Ik denk dat ik er maandelijks tussen de 2000 tot 3000 euro op achteruit ga. Maar daar ben ik nu geld voor opzij aan het leggen.”

Verdient Jan genoeg?



Leeftijd: 61

Werkervaring: 15 jaar

Aantal werkzame uren per week: tussen de 60-80 uur

Functie: HBO

Branche: software/ICT

Vestigingsland hoofdkantoor: Duitsland

Leidinggevend: ja

Budgetverantwoordelijkheid: ja



Volgens de Salariswijzer is het gemiddelde salaris voor zijn functie 6.886 euro. ,,Het bewijst dat ik de juiste stap heb genomen. In Nederland had ik dit salaris niet kunnen verdienen.



