Japanse ambtenaar gekort op loon na 3 minuten te vroeg lunchen; bedrijf zegt sorry

VideoVier directieleden van het Japanse waterleidingbedrijf in de stad Kobe hebben in een persconferentie spijt betuigd voor het inhouden van loon van een ambtenaar, omdat hij te vroeg ging lunchen.

Een Japanse ambtenaar die bij het waterleidingbedrijf in de stad Kobe werkt, werd gekort op zijn loon nadat hij een aantal keer 3 minuten te vroeg lunch ging halen. Een woordvoerder van het bedrijf vertelde donderdag dat de 64-jarige man in de afgelopen zeven maanden 26 keer eerder van zijn werkplek was gegaan dan 12 uur - de 'officiële' lunchtijd. ,,De lunch is van 12 tot 13 uur. Hij verliet zijn bureau voor die tijd", verklaarde een woordvoerder.

Volledig scherm © Still video Het bedrijf hield een halve dag loon in als straf. In een persconferentie betuigde de directie uiteindelijk spijt voor deze maatregel.



,,Het is zeer spijtig dat deze fout heeft plaatsgevonden, onze excuses", zei een directielid tijdens de persconferentie. Daarna bogen de vier directieleden secondenlang diep voorover.

De man overtrad een overheidsregel die stelt dat werknemers zich op hun werk moeten concentreren, verklaarde het waterleidingbedrijf eerder. Het nieuws van de straf leidde tot verhitte discussies op sociale media, waarin veel mensen het opnamen voor de ambtenaar in kwestie.

55 uur afwezig

De stad Kobe, met 1,5 miljoen inwoners, schorste in februari een andere ambtenaar voor een maand, omdat hij onder werktijd zijn bureau had verlaten om lunch te kopen. De ambtenaar was in zes maanden tijd 55 uur afwezig geweest, volgens het stadsbestuur.

Japan worstelt met een cultuur waarin overwerken de norm is. Veel Japanse werknemers draaien zoveel uren dat hun gezondheid ernstig in het geding komt. In oktober werd bekend dat de 31-jarige Miwa Sado in 2013 zelfs overleed aan de gevolgen van overwerken, een fenomeen dat zo ingeburgerd is dat het een naam heeft gekregen, ‘karoshi’. De journaliste had in een maand tijd 159 uur overgewerkt en slechts twee dagen vrij genomen.

Bedrijven hebben allerlei foefjes bedacht om werknemers op tijd naar huis te krijgen, zoals het op vol volume draaien van de themamuziek van de boksfilm Rocky als de werktijd erop zit. Het nieuwste is de drone, ‘T-Frend’ genaamd. Die heeft als doel werknemers die te lang doorwerken zo mateloos te irriteren dat ze het opgeven en naar huis gaan. De T-Frend blijft hierbij rond het hoofd van de werknemer zweven en bestookt hem of haar met de klanken van ‘Auld Lang Syne’, een traditioneel Schots lied dat in Japanse winkels gedraaid wordt om aan te geven dat het bijna sluitingstijd is.