Japanse vrouwen komen in opstand tegen verplichte hoge hak op werk

De Japanse dresscode op het werk is in de regel strikt voor zowel mannen als vrouwen. Mannen horen op het werk te verschijnen in pak, vrouwen zijn voor veel werkgevers pas representatief als ze hun werk doen op hoge hakken. In vacatureteksten wordt het dragen van hoge hakken regelmatig vermeld in de baanvereisten. Dit geldt niet alleen voor kantoorfuncties, waarbij de voeten wat respijt krijgen als de draagster zit, maar ook bij banen waarbij men de hele dag op de been is.

Vijf tot zeven centimeter

Ook Yumi Ishikawa, actrice en parttime werkzaam bij een uitvaartbedrijf, werd door haar baas verplicht tot het dragen van hoge hakken: zwarte, dichte exemplaren zonder enkelbandje en met een hak tussen de vijf en zeven centimeter hoog, om precies te zijn. Steevast kwam ze thuis van haar werk met zere voeten en een bloedende kleine teen. Op een dag in januari zag Ishikawa dat een mannelijke collega op lichtgewicht platte schoenen liep. Geërgerd maakte ze een opmerking hierover op Twitter, die tot haar grote verbazing 67.000 keer werd gedeeld.

Ze begon een petitie tegen de verplichte hoge hak onder de naam #KuToo, een verwijzing naar de #MeToo-beweging en een woordspeling op de Japanse woorden voor ‘schoenen’ (kutsu) en ‘pijn’ (kutsū).

Volledig scherm Yumi Ishikawa in het zakendistrict van Tokyo. Om haar punt te maken diende ze haar petitie in met comfortabele sneakers aan haar voeten. © REUTERS

Keuzevrijheid

Met 18.800 handtekeningen is de petitie ingediend bij het ministerie van Werkgelegenheid. Ishikawa’s doel is niet om hoge hakken in de ban te doen, maar om vrouwen keuzevrijheid te geven. Ook mannelijke werknemers zouden meer vrijheid in hun kledingkeuze moeten krijgen: zij lopen misschien niet op moeilijk schoeisel, maar moeten wel onder alle omstandigheden in driedelig pak gekleed gaan.

Het ideaal voor Ishikawa is een nieuwe wet die de verplichting op hoge hakken verbiedt. ,,Ik zou graag zien dat sociale denkbeelden zo zouden veranderen dat het de standaard wordt voor vrouwen om lage schoenen te dragen’’, verklaart Ishikawa tegen de Japan Times. ,,Mensen denken misschien dat ze niet zouden moeten klagen, maar als jij vindt dat iets niet klopt, dan is het geen slecht idee om het er met elkaar over te hebben.’’

Levensgevaarlijk

De petitie krijgt veel bijval op sociale media. Veel Japanse vrouwen zien in de hoge hakken-verplichting een voorbeeld van het seksisme waarmee Japanse vrouwen te maken hebben, op de werkvloer en daarbuiten. Ook worden er vergelijkingen gezien met de pijnlijke Chinese traditie van het voetenbinden. Opmerkelijke andere reden volgens sommigen om geen hoge hakken te moeten dragen is de veiligheid: Japan wordt regelmatig getroffen door aardbevingen, en je dan op moeilijk schoeisel begeven kan levensgevaarlijk zijn.

Maar een wettelijke regeling tegen de verplichte hoge hak bewerkstelligen wordt nog lastig, lieten ambtenaren Ishikawa al weten. In de Japanse wet staan voorschriften om genderdiscriminatie te voorkomen op het gebied van recruitment, promoties, opleidingen en contractvernieuwingen, maar er staat niets vermeld over kledingvoorschriften.

Noodzakelijk

Ook Takumi Nemoto, de Japanse minister van Gezondheid, Werk en Welzijn, heeft zo zijn twijfels. Hij is het ermee eens dat werknemers in gezonde omstandigheden moeten kunnen werken en dat een werkneemster niet gedwongen moet worden tot het dragen van hoge hakken als dat pijn doet. Maar hij vindt ook dat ‘het dragen van hoge hakken algemeen geaccepteerd is als noodzakelijk op de werkplek en redelijk van de werkgever om te vragen’, verklaarde hij woensdag bij een commissievergadering.

In de oppositie heeft Isihkawa in ieder geval een medestander. Kanako Otsuji van de Democratische Partij noemde in dezelfde bijeenkomst het moeten dragen van hoge hakken ‘ouderwets’ en stelde dat kledingvoorschriften die alleen gericht zijn op vrouwen neigen naar seksuele intimidatie.

