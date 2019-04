Japanse werknemers in de war door tien verplichte vrije dagen

Nu Japanse werknemers tien vrije dagen krijgen - of ze nou willen of niet - is de grote vraag wat ze eigenlijk aan moeten met al die vrije tijd. ,,Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe ik de tijd door moet komen als we opeens tien dagen vakantie krijgen’’, verklaart Seishu Sato, werkzaam in de financiële sector, tegen persbureau AFP.



Werknemers zonder contract die per uur of dag betaald worden, zien de vrije periode eerder als een gat in hun inkomen. Ook diegenen die onmisbaar werk verrichten - bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de politie - en als enigen geen vrij hebben, worden door de verplichte vrije periode voor een uitdaging gesteld. Hun kinderen zijn wel tien dagen vrij van school, maar buitenschoolse opvang en kinderdagverblijven zijn gesloten.



Toch zijn er ook veel Japanners die wat maken van de vakantieweek. De gouden week wordt ieder jaar al gebruikt om reisjes te maken, op bezoek te gaan bij familie of een partner te vinden, al dan niet via een matchmaker. De vier extra vrije dagen zijn hierbij meer dan welkom. Reisorganisaties zien een forse stijging in het aantal boekingen voor de vakantieperiode. Lange vluchten, vooral naar Europa, zijn nu al veel vaker geboekt dan gemiddeld in een heel jaar.