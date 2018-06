Jasper (26) leeft zijn jongensdroom als verloskundige

Topmodel Karlie leert meisjes gratis programme­ren

11 juni Karlie Kloss is een van de best betaalde modellen ter wereld. Houdt ze dat geld allemaal voor zichzelf? Nee: ze kocht een huis voor haar ouders en richtte een stichting op om meisjes op weg te helpen in de techindustrie. Wat zijn haar drijfveren?