Je baas een beoordeling geven, bij dit bedrijf kan het

Via voortgangs- en functioneringsgesprekken krijgen veel werknemers te horen hoe goed ze het ze doen. Job Kelderman en Jeroen Guldemond, oprichters van IT-bedrijf Insyde, draaien eenmaal per jaar de rollen om bij de Beoordeel je Baas-borrel.

De directeuren van het Delftse bedrijf zijn zelf op het idee gekomen om zich te laten beoordelen door hun personeel. Niet meer dan eerlijk tegenover hun medewerkers, vinden zij zelf. Hun prestaties worden immers ook geëvalueerd. Guldemond: ,,Twee keer per jaar hebben we een beoordelingsgesprek waarin we ons richten op iemands persoonlijke ontwikkeling: wat is je volgende stap, hoe groei je als werknemer? We vragen best veel van hen. Maar hoe zit het eigenlijk met onszelf? Hoe gaat het met onze ontwikkeling?’’

Drempel wegnemen

Maar ook al vraagt hij er zelf om, de baas even zeggen hoe het staat, is niet iets wat de meeste werknemers makkelijk doen. ,,De werkcultuur bij ons is best open - personeel weet hopelijk dat ze bij mij terecht kunnen als er wat is - maar wij zagen ook wel in dat lastig kan zijn om als medewerker tegen de leiding te zeggen wat je echt denkt en vindt.’’



Dus besloten de bazen tot een speciaal beoordeelmoment. ,,We willen de drempel voor de werknemers zoveel mogelijk wegnemen door hen de volledige regie te geven. Hoe zij de dag invullen, is aan hen. Wij weten het niet van tevoren, we zien het wel. ’’

Voor de aankomende borrel hebben de medewerkers een vragenlijst ingevuld waarin zij feedback geven op de prestaties van hun directeuren. De bazen worden onder meer beoordeeld op hun communicatie met de medewerkers, of zij voldoende open staan voor nieuwe ideeën en suggesties en of ze benaderbaar zijn als iemand met een probleem zit.



Eerlijke feedback

Het invullen van de vragenlijsten gebeurt anoniem. De bazen willen immers eerlijke feedback. Guldemond: ,,Maar je mag ook gewoon zeggen dat jij diegene was die die opmerking gemaakt heeft. Natuurlijk doen we daar niet moeilijk over. We vragen toch zelf wat je vindt?’’

Het personeel kan het initiatief van de bazen goed waarderen. Zo ook projectleider Marloes Bakker. Het wordt de eerste keer dat zij bij de borrel is. ,,Ik vind het heel goed van de directeuren dat ze op zo’n manier open staan voor feedback. Het laat zien hoe goed de werksfeer hier is. Ook al zijn Job en Jeroen de baas, ze staan op die manier niet ver van ons als medewerker af.’’

De voorgaande edities van de borrel hebben Guldemond en Kelderman al wat belangrijke inzichten verschaft. Ten eerste op werkinhoudelijk vlak. ,,We kregen van de medewerkers te horen dat we vaak voor de snelle oplossing gingen, terwijl we er juist zo prat op gingen dat we voor kwaliteit stonden. In onze functie ben je meer bezig met het grote plaatje, maar de mensen die het product maken zitten daar bovenop. We leverden zeker geen slecht product, maar het kon nog beter. Heel waardevol om dat te horen.’’

Chagrijnig

Guldemond kreeg ook feedback op communicatief vlak. ,,Enkele medewerkers vonden dat ik vaak toch wel wat chagrijnig door het gebouw liep. Ik deed dat niet expres, ik was in gedachten bijvoorbeeld een probleem aan het oplossen. Maar mensen dachten dat ze misschien iets fout hadden gedaan. Dat is zeker niet de bedoeling, dus nu probeer ik erop te letten.’’ Wat zijn gemoed uiteindelijk nog verbetert ook. ,,In plaats van zelf met het probleem te blijven zitten en dus chagrijnig rond te lopen, kaart ik het aan op kantoor. ‘Dit is er aan de hand, wat kunnen we eraan doen?’ Vaak komt er dan een oplossing uit.’’

Hoewel de resultaten van het onderzoek serieus worden meegenomen, kent de borrel ook luchtige kanten. Bakker: ,,Het is ook een moment om met elkaar samen te komen. Uit de vragenlijst komen ook grappige dingen naar boven over Job en Jeroen. Er staan ook wat ludieke vragen op: ‘Als je hen met een bekend duo zou moeten vergelijken, vind je ze dan meer Bert en Ernie of Beavis en Butthead?’ Dat soort dingen.’’

De borrel wordt gecombineerd met een barbecue, verzorgd door Guldemond zelf: ,,Toen we met het bedrijf verhuisden naar dit pand kregen we een tuin. Ik barbecue graag en had een mooie barbecue gezien. Ik mocht hem van de anderen aanschaffen, als ik dan één keer in de maand de lunch erop bereid.’’ Bakker, lachend: ,,Jeroen loopt nog wat achter met iedere maand een barbecue verzorgen. Dat wordt waarschijnlijk wel een van de kritiekpunten bij zijn beoordeling.’’