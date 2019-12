‘Je bent als piloot pas interessant met 500 tot 1000 vlieguren en een tot twee jaar werkervaring’

Dankzij de aantrekkende economie wordt er meer gevlogen, en is er grote vraag naar piloten. Helaas is dit werk nog steeds alleen weggelegd voor de happy few . Na het afronden van een opleiding van wel 100.000 euro moet nog veel meer tijd en geld geïnvesteerd worden om überhaupt in aanmerking te komen voor een baan.

,,De afgelopen jaren zijn vele honderden verkeersvliegers opgeleid tot werkloosheid,” zegt Jean van ‘t Hof, al twaalf jaar verkeersvlieger bij de KLM én eigenaar van coachingsbureau Aviation Coaching. ,,We hadden te maken met een groot overschot aan piloten die niet aan de bak konden komen.” Inmiddels lijkt het tij gekeerd. Het gaat beter met de economie en vliegmaatschappijen nemen weer nieuwe vliegers aan. Zelfs KLM, een vliegmaatschappij waar het moeilijk binnenkomen is als piloot, heeft de deuren opengezet.



Piloot Eva Marseille, 34 jaar, kan meepraten over de slechte situatie op de arbeidsmarkt van een aantal jaar terug. Na het afronden van haar vliegopleiding zat de markt potdicht. Om zo dicht mogelijk bij de vliegwereld te blijven, nam ze een kantoorbaan aan bij Martinair. ,,Ik had overal gesolliciteerd, maar ik werd in die tijd nergens aangenomen. Er leek geen ingang te zijn voor een eerste baan. Ondertussen drukte mijn lening erg zwaar op mijn schouders.”

Prijskaartje

Eva is niet de enige piloot die een grote lening had om af te lossen. Aan de vliegopleiding hangt nu eenmaal een flink prijskaartje. Een basisopleiding kost rond de 100.000 euro. ,,Verdiep je goed voordat je je aanmeldt, want het is een groot risico dat je aangaat”, benadrukt Claudine de Greef van de Commissie Juniore Vliegers van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers.



Sinds maart dit jaar biedt Transavia een ‘goedkopere’ vliegopleiding aan. Kosten voor de student: 61.000 euro. ,,Daar komt nog 25.000 euro bij, maar dit betaalt Transavia”, legt projectleider bij Transavia Jeffrey Toforh uit. ,,Nadat je bent afgestudeerd ga je bij Transavia in dienst en maak je vlieguren op onze lijndienst.” De ‘lening’ van een kwart ton los je zo na indiensttreding bij de vliegmaatschappij in vier jaar tijd af.

Groot rijbewijs

Na het investeren van tienduizenden euro’s in een opleiding ben je er nog niet. Studenten die de CPL-opleiding (Commercial Pilot Licence) hebben afgerond, kunnen als copiloot aan de slag. Mits het bijbehorende type rating is gehaald, een vervolgopleiding voor een specifiek type vliegtuig. ,,Bij sommige opleidingen heb je wel een type rating gehaald als je klaar bent, bij anderen weer niet”, legt De Greef uit.



Het zijn dure trainingen die flink aantikken als ze na de basisopleiding nog moeten worden gehaald. ,,Soms betaalt de vliegmaatschappij, maar het komt ook voor dat de kosten voor de piloot zelf zijn. Dan heb je het over 30.000 tot 40.000 euro extra”, zegt verkeersvlieger Van ‘t Hof.

Gezagvoerder

Het hoogst haalbare functie voor CPL-studenten is copiloot, gezagvoerder word je alleen via een ATPL-opleiding (Airline Transport Pilot Licence). Afgestudeerde vliegers gaan eerst als copiloot aan de slag en moeten eerst 1500 vlieguren hebben voor ze kunnen doorstromen. Ervaring die je alleen opdoet in de cockpit, maar dat is precies waar de schoen wringt: je wordt in de meeste gevallen pas aangenomen als je werkervaring hebt opgedaan. ,,Je bent pas interessant als je 500 tot 1000 vlieguren hebt en een tot twee jaar werkervaring hebt. Dan pas nemen ze je aan”, zegt Eva.

Toen Eva geen baan kon vinden als vlieger, deed ze haar vlieguren noodgedwongen zelf op. ,,Ik vloog af en toe wat uurtjes in Nederland en huurde een vliegtuigje op Lelystad Airport. Ook heb ik tijdens een vakantie in Zuid-Afrika gevlogen. Al mijn geld ging toen op aan alles wat met vliegen te maken had, zoals die vlieguren, maar ook trainingen in dure simulators en het verlengen van brevetten. Ik moest er wel voor zorgen dat ik mijn kennis en ervaringen up-to-date bleven.”

Volledig scherm Eva Marseille woont nu in Hongkong en heeft een baan als vrachtvlieger. © Privé-archief

Hongkong

Eva vond na tweeënhalf jaar gelukkig een baan, met hulp van carrièrecoach Van ’t Hof. ,,Ik werd aangenomen bij Ryanair en was zo blij als een kind.” Ze bleef vier jaar voor de Ierse vliegmaatschappij werken en vond daarna een baan als vrachtvlieger op de Boeing 747 met als standplaats Hongkong. ,,Het was een mooie kans om verder te komen in mijn carrière en Azië leek me altijd al een mooie plek om te wonen.”

