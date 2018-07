Je carrièrekansen vergroten? Leer Chinees!

China is een belangrijke handelspartner van Nederland. Niet voor niets organiseerde werkgeversorganisatie VNO-NCW in april een handelsmissie naar het land, waar niet alleen 165 bedrijven en kennisinstellingen aan deelnamen, maar ook vijf ministers. Chinees is vanaf dit jaar ook een eindexamenvak: zo’n 170 middelbare scholieren maakten in mei hun examen Chinees, specifiek Mandarijn. In andere landen zien we een vergelijkbare trend. Niet zo vreemd, want zo’n 850 miljoen mensen hebben Mandarijn als moedertaal; het is de officiële taal in Taiwan en de Volksrepubliek China.