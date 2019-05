Je eigen managementboek schrijven? Zo pak je dat aan

Vooral managers, trainers en consultants wagen zich steeds vaker aan het optikken van hun professionele lessen. Ongeveer tweederde van de auteurs van managementboeken is man, een derde vrouw, schat Geerhard Bolte (53) van uitgeverijen Haystack en Dialoog. Hij heeft al zijn ervaringen gebundeld in Zo schrijf je een goed managementboek.



Het aantal Nederlanders dat een management boek schrijft of wil schrijven, neemt toe. Zijn we ijdeler geworden waardoor we ons verhaal belangrijk genoeg vinden voor een boek? Die vraag heeft Bolte zich ook gesteld. ,,Ik denk vooral dat het komt door het toenemende gebruik van sociale media’’, verklaart hij. ­,,Iedereen is al gewend om zijn of haar eigen verhaal te vertellen. De stap naar het schrijven van een eigen boek is niet meer zo groot.’’