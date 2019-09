‘Je gedachten af en toe de vrije loop laten is nuttig én prettig’

Wanneer was jij voor het laatst in gedachten verzonken? En waar was je op dat moment, wat was je aan het doen? Het zou goed kunnen dat het tijdens een activiteit was waar je wel enige aandacht voor nodig had, maar niet je volledige concentratie. Tijdens het wandelen, bijvoorbeeld, of het autorijden. Bij het inruimen van de afwasmachine, of het ophangen van de was.

Monotone taak

Is een taak te intensief voor je hersenen - bijvoorbeeld wanneer je in de supermarkt aan het besluiten bent welke producten er in je mandje zullen belanden - dan zul je niet zo snel ‘diep’ nadenken. Maar bij een monotone taak met weinig prikkels, iets dat je dus op de automatische piloot kunt doen, zit je er soms ineens in.

Mindwandering noemen psychologen dat. Je laat je gedachten de vrije loop en kijkt waar ze naartoe wandelen. Voor je het weet ben je iets aan het analyseren dat blijkbaar in je achterhoofd zat of ben je je toekomstplannen aan het overdenken. Je zit zomaar opeens in een mooie herinnering. Of je merkt dat je nadenkt over iets waar je je zorgen over maakt, of over een ruzie die je nog wil uitpraten. En het kan ook zijn dat je plots een briljant idee krijgt, of dat de oplossing voor het probleem waar je al maanden over aan het dubben bent je te binnen schiet. Mindwandering is namelijk heel goed voor je creativiteit.

Duizenden afleiders

Echt nadenken - gericht, of door je gedachten de vrije loop te laten - doen we tegenwoordig nog maar weinig. Niet gek ook, met de duizenden afleiders die we dagelijks moeten weerstaan. We checken onze tijdlijn terwijl we tv aan het kijken zijn, luisteren een podcast terwijl we de hond uitlaten en doen tijdens het autorijden nog even dat telefoontje. Ons hoofd is altijd ‘aan’ en er is altijd iets urgent. En dat is jammer: af en toe je gedachten laten wandelen is juist zo belangrijk. Het zorgt ervoor dat we de zaken van een afstandje kunnen bekijken - en daarbuiten is het vaak heel préttig om in je gedachten te verdwijnen.

Quote Echt nadenken - gericht, of door je gedachten de vrije loop te laten - doen we tegenwoor­dig nog maar weinig

Doe daarom deze week eens het volgende: maak een wandeling en laat ook je gedachten ‘aan de wandel’ gaan. Laat je telefoon thuis. Laat je grip op je gedachten los, en kijk waar ze je mee naartoe voeren. Verwacht geen direct resultaat, maar sta open voor wat komt. En vooral: geniet van de tomeloze rijkdom tussen je oren.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).