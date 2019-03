'Je hebt niet voor elk succes een fuck-up nodig’

Als ondernemer of werknemer maak je fouten. Dat hoort erbij. Bovendien zijn die fouten alleen maar leerzaam en moeten we die fouten zoveel mogelijk delen. Daarom zijn de zogenoemde fuck-upnights ook een trend geworden, toch? Deze ondernemer heeft zijn twijfels: ,,Ik raad niemand aan om naïef te beginnen.”

Huub van Zwieten is al bijna twintig jaar ondernemer en heeft een aardig lijstje fouten verzameld. Hij vloog bijvoorbeeld meer dan 30 keer op en neer naar Kaapstad om 10.000 kooktoestellen te slijten in townships. Maar een goed verkoopmodel heeft hij niet gevonden, geld heeft hij er (nog) niet mee verdiend. ,,Ondernemen in Zuid-Afrika is ingewikkelder dan in Nederland, townships zijn nog weer moeilijker.”

En daarbij bleef het niet: hij vergat een pand in Amersfoort, waar hij de Talentenbakkerij had, op tijd op te zeggen. Ze zaten er nog 2,5 jaar langer aan vast. En dat kostte dan weer een klap met geld. Ook had hij een ‘Droombaanhotel’ in Amsterdam. ,,Toen dat open ging, stond het overal in de kranten. Maar toen kwam Airbnb en bleek dat we iets verhuurden dat geen woonbestemming had. We moesten er mee stoppen omdat we ‘ons niet aan de regels hielden’, vertelt Van Zwieten.

Of die keer dat hij na een succesvolle theatershow ‘Thank God it’s Monday’ nog een aantal avonden organiseerde achter elkaar maar vergat de kaartverkoop te organiseren. Het resultaat? Half lege zalen en dat was voor niemand leuk. ,,Ik heb dat destijds te snel gedaan, zonder er goed over na te denken. Achteraf kun je dan zeggen, dat had ik niet op die manier moeten doen. Maar ja, je kunt niet alles terugdraaien.”

Niet dezelfde fouten maken

Van Zwieten was er altijd heilig van overtuigd dat je voor elk succes een bepaald aantal mislukkingen nodig hebt. Hij verwijst naar een citaat van Churchill: ‘Succes is van mislukking naar mislukking gaan, zonder je enthousiasme te verliezen.’ Maar hij heeft bijgeleerd: ,,Je weet steeds beter hoe dingen werken dus je moet wel steeds slimmer worden en het percentage fouten verminderen.” Hij probeert nu, onder andere met zijn trainings- en adviesbureau TalentFirst, mensen te verhinderen dezelfde fouten te maken.

Neem nou die kooktoestellen in Zuid-Afrika. ,,Ik wist van tevoren dat het uitdagend zou zijn en had een lijst gemaakt van wat er allemaal mis zou kunnen gaan. Als je dat van tevoren bedenkt, kun je er makkelijker mee omgaan”, weet hij nu. En belangrijk is dat je nadenkt over je fouten en ervan leert. ,,Het is de truc om steeds nieuwe fouten te maken en te leren van fouten die je al eerder hebt gemaakt”, aldus Van Zwieten.

Impulsiviteit

Maar als je heel bewust gaat nadenken over welke fouten er mogelijk gemaakt kunnen worden, verlies je dan niet de impulsiviteit die bij ondernemen hoort? De risico's die je soms moet nemen, want dat hoort toch bij ondernemerschap? ,,Dat naïeve is ook de charme van het ondernemen, dat wil je niet verliezen, maar je moet er wel een balans in vinden.” Niet alles dichttimmeren en dood analyseren dus, maar desondanks de risico’s wél beperkt houden. ,,Je moet alleen risico's nemen die je jezelf kunt permitteren. Ik heb allemaal ondernemersdrama’s meegemaakt, maar aan elk verhaal zitten mooie kanten”, besluit Van Zwieten.

