Je hoeft niet de állerbeste te zijn, je moet alleen iets beter zijn dan degene naast je

Volgens een oude volkswijsheid moet je altijd zorgen dat je een kennis of vriend bij je hebt wanneer je een poolgebied in gaat waar ijsberen zitten. Dit heeft verschillende voordelen: samen zie je meer dan alleen en je kunt elkaar helpen als er iets misgaat.



Maar de allerbelangrijkste reden dat het goed is om iemand mee te hebben, is een beetje duister. Wanneer je oog in oog komt te staan met een ijsbeer, hoef je niet harder te rennen dan het dier: je moet alleen harder te rennen dan je kennis of vriend.

IJsbeerprincipe

Ik noem dit idee het ‘ijsbeerprincipe’ en het geldt niet alleen in noodsituaties met wilde dieren. Je kunt het ook toepassen in je werk en in je dagelijks leven en dat kan zorgen voor veel rust. Hoe het werkt: je hoeft bijna nooit ergens de állerbeste in te zijn - je hoeft alleen iets beter te zijn dan degene met wie je jezelf vergelijkt.

Als je een presentatie moet geven, is het nergens voor nodig om van jezelf te verwachten dat je de perfecte presentatie zal gaan geven. Je hoeft alleen net iets beter te zijn dan de andere sprekers. Bij een sollicitatie hoef je vaak niet per definitie voor 100 procent aan te sluiten op de functieomschrijving, je hoeft alleen een beetje geschikter zijn dan de andere sollicitanten. En voor die promotie hoef je ook niet vlekkeloos te zijn, je hoeft alleen een streepje voor te hebben op je collega’s.

Quote Je hoeft niet de allermooi­ste adonis of indrukwek­kend­ste diva te zijn, je moet alleen leuker te zijn dan de andere vissen in de vijver

Het principe werkt ook wanneer je buiten je werk hoge verwachtingen hebt. Misschien hoef je niet naar elk feestje te gaan, elke jarige kennis een verjaardagskaart te sturen en de beste appeltaart te bakken van de wereld. Het is maar net met wie je je vergelijkt. En wat dacht je van daten: je hoeft niet de allermooiste adonis of de indrukwekkendste diva te zijn, je moet alleen wat leuker te zijn dan de andere vissen in iemands vijver...

Te hoge eisen

We hebben de neiging om onszelf onhaalbare normen op te leggen. En wat gebeurt er wanneer je de lat steeds op het allerhoogste niveau legt? Juist, dan spring je er tegenaan, in plaats van erover. Te hoge eisen zijn een goede manier om doodongelukkig te worden. Leg de lat iets lager wanneer het kan. Vergelijk slim en denk goed na over met wie je je vergelijkt en waarom. Dat maakt het leven makkelijker - niet alleen in het poolgebied.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover het boek Fokking Druk (2018).

In een tijd waarin een miljoen Nederlanders jaarlijks het risico lopen op een burn-out of andere stressgerelateerde ziektes is een een beetje hulp bij het omgaan met stress niet verkeerd. Onze redder in nood, professor Ad Vingerhoets (Tilburg University), vertelt wat je kunt doen om stress te beperken: