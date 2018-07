'Je moet echt plezier hebben in geld verdienen'

Ondernemen is problemen van anderen oplossen. En dat zo goed of slim doen dat ze met liefde daarvoor betalen. Dat is de kern van een bedrijf hebben, en toch gaat dat vaak mis. Want je start een eigen bedrijf ‘om mensen te helpen’ of ‘eindelijk te doen wat ik leuk vind’. Prachtig hoor, maar dit is cruciaal: ga plezier hebben in geld verdienen. Want zonder geld komt van de rest ook niks terecht.

Hoe bedenk je een werkend verdienmodel?

De eerste tip: kopieer niet klakkeloos het verdienmodel van je concurrenten. Verbeter het. Mensen zijn kuddedieren en ondernemen is spannend, dus we doen elkaar na onder het mom van ‘de rest doet het ook, dus het zal wel werken’. Daarom zien alle snackbars er ook hetzelfde uit. Liever onderzoek je waar je concurrenten kansen laten liggen. Ga bijvoorbeeld glutenvrije biologische patat verkopen. Dan heb je gelijk een unique selling point.

Ten tweede: wees eerlijk tegenover jezelf. Als omzet draaien jou niet lukt, en je geen geïnteresseerde klanten kunt vinden, heb je niet het goede verdienmodel te pakken. Het is een mythe dat ondernemen nou eenmaal een lange opstartfase nodig heeft: er zijn genoeg bedrijven die vanaf de eerste maand floreren. Lukt dat jou niet, dan kun je twee dingen doen: ofwel als een stijfkop doorzetten, ofwel een ander verdienmodel proberen.

Een verdienmodel is ook experimenteren. Pak een groot vel, schrijf je ‘passie’ in het midden en ga dan een kwartier brainstormen over wat er allemaal mee kan. Als je iets met ‘bloemen’ wilt, lijkt het meest logische verdienmodel: een bloemenstal beginnen. Maar je kunt ook workshops geven. Of exclusieve bloemenbogen verkopen voor bruiloften. Een uitzendbureau in de bloemensector beginnen. Een eigen bloemenlijn kweken en verkopen. Een webshop voor bloemenparfum beginnen. Kijk voor inspiratie bij andere branches, en plak interessante verdienmodellen op de jouwe. Bezorgen zij schoenen aan huis? Dan bezorg jij bloemen aan huis.

Laatste tip: verander van klant. Als je een struggelende lifecoach bent omdat opeens iederéén zich lifecoach noemt, ligt daar een berg aan mogelijkheden. Ga de problemen oplossen van al die andere struggelende lifecoaches. Waar hebben ze behoefte aan? Hoe kun je ze klanten geven?

Want dat is het allerbelangrijkste aan je verdienmodel: weet precies en specifiek waar je ideale klant behoefte aan heeft. En wie is jouw ideale klant? Daar hebben we het volgende week over.

Misvatting #2: Nee, je businessplan schrijven hoort niet drie maanden te duren. Hoe strakker jij alles wil vastleggen, hoe minder flexibel je bent en hoe groter de kans dat je oogkleppen op hebt voor de echte kansen. Dus geef jezelf twee uurtjes om je businessplan op papier te zetten. En dat schaaf je vervolgens elke maand bij met de nieuw opgedane kennis.

Volgende week: de ideale klant