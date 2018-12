‘Je vindt eerder betekenisvol werk en leuke collega’s bij kleiner bedrijf’

,,Ga niet af op lijstjes met de beste werkgevers. Daar staan alleen maar de grootste bedrijven tussen. Dat zijn nou net de plekken waar je niet gelukkig wordt. Tenzij je heel graag een nummertje in de organisatie bent. Want zo werkt het bij die molochs. Je hebt achttien managementlagen boven je. Als je niet helemaal lekker bent en een dagje thuisblijft, wat gebeurt er dan in dat bedrijf? Alles draait door alsof er niks aan de hand is. Wat is dan je toegevoegde waarde?

Kijk liever welke bedrijven in je eigen stad of dorp zitten. Daar vind je banen die veel leuker zijn, waar je wel echt het verschil kunt maken. Het bespaart je nog een hoop reistijd ook. Mensen worden gelukkig van betekenisvol werk, leuke collega’s en waardering. Dat vind je eerder bij een kleiner bedrijf. En je moet vooral trots kunnen zijn op je werkgever. Je kunt het wel recht proberen te praten als je werkgever het ethisch niet zo nauw neemt, maar je wordt er zeker niet gelukkiger van.

Quote Ik adviseer iedereen om mee te lopen in het beroep dat ze graag willen doen Bas van der Veldt

Zorg ook dat je weet waar je voor kiest. Ik had laatst een groep middelbare scholieren op bezoek. Ik vroeg wat ze wilden worden en eentje zei dat hij piloot wilde worden. Het vreemde was dat hij helemaal geen goed beeld had van wat een piloot doet. Daarom adviseer ik iedereen om mee te lopen in het beroep dat ze graag willen doen. Misschien blijkt dan dat je de lange werktijden, de grote verantwoordelijkheid of de vele procedures die horen bij het beroep piloot helemaal niet leuk vindt. Dat kun je maar beter weten voordat je veel geld aan een opleiding uitgeeft.

Ook CEO is niet voor iedereen een droombaan. Je hebt de zware verantwoordelijkheid voor honderden gezinnen. En het komt voor dat je aan het hele bedrijf moet vertellen dat een van de collega’s ongeneeslijk ziek is. Dat weet je allemaal pas als je een keertje met iemand meeloopt. Vraag het gewoon. Ga niet voor een ander denken en erop rekenen dat het antwoord nee zal zijn. Dat denkt iedereen en daarom is het een typische niet-gestelde vraag. Je zult versteld staan hoe vaak er ja wordt gezegd als je vraagt of je eens mag meelopen.”