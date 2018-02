Jens wilde altijd al naar de Spelen, nu werkt hij er

Mooie tijden zijn het voor Jens Tybout in het Holland Heineken House. Al die huldigingen van Nederlandse sporters en de sfeer. De 24-jarige Kampenaar kan zijn geluk niet op. ,,Het is nog leuker dan ik had verwacht."

Tybout wilde 'altijd al' een keer als vrijwilliger van het Holland Heineken House (HHH) naar de Olympische Spelen, vertelt hij tegen het regionale dagblad De Stentor. Juli vorig jaar zag hij de oproep van de bierbrouwer voorbijkomen voor de wintereditie in Zuid-Korea. In oktober lag het Olympische ticket op de deurmat. Hij mocht naar Pyeongchang. ,,Eindelijk. Ik was zo blij! Ik volg de Olympische Spelen als heel lang, steeds weer zag ik het Holland Heineken House voorbij komen en de legendary lane voor al die sporters ver van huis. Daar wilde ik zo graag een keertje bij zijn."

Pittige procedure

Zestig mensen kwamen door de 'pittige' selectieprocedure met 800 sollicitanten. Reis en onderdak zijn voor rekening van de bierbrouwer, Tybout staat vrijwillig achter de bar. ,,Het zijn mooie tijden hier", vertelt hij vanuit Pyeongchang. ,,De sfeer, de Nederlandse sporters die naar de feestzaal komen en sportliefhebbers uit alle landen die een kijkje komen nemen." Tybout komt superlatieven te kort. ,,Uitzinnig", beschrijft hij de sfeer. ,,Euforisch. Zeker met al die huldigingen in de eerste week. De eerste keer was voor mij het meest bijzonder. Meteen drie medailles bij de vrouwen. Dan voel je echt: het is begonnen."

Hij staat dagelijks vanaf een uur of drie achter de bar tot middernacht. Of langer, als het feest uitloopt door succes van Nederlandse sporters. Hij maakt lange dagen. ,,Dat weet je als je hier aan begint, daar word je ook op voorbereid. Ik pak mijn rust, eet goed. En ik krijg energie van al die huldigingen. Het is veel leuker en mooier dan ik had verwacht. Deze week is het wat rustiger dan vorige week, meer mensen uit het buitenland. Ik denk dat Nederlanders die een weekje Spelen hadden geboekt, al weer naar huis zijn."

IJshockey

Tijd om Olympische wedstrijden mee te pakken is er ook. Tybout is al bij het schaatsen geweest. En bij snowboarden. ,,De half pipe. En een ijshockeywedstrijd. Dat zijn sporten waar ik niet elke dag naar toe ga." Aan tickets komen is niet zo moeilijk, bij het HHH zit een verkooppunt voor iedereen.

Over twee jaar zou Tybout ook naar Tokyo willen voor hetzelfde werk. Dan moet hij wel weer opnieuw door de selectieprocedure, want een voorkeursbehandeling zit er niet in na Zuid-Korea. ,,Ik weet ook niet of het er inzit qua werk." Tybout studeert nog, heeft nu een bijbaantje in de Kamper horeca. Hij studeert in Enschede, komende zomer wil hij klaar zijn met zijn mba-opleiding. Als de oproep komt voor de volgende zomerspelen, springt Tybout in de starthouding. ,,Ik ga het in elk geval proberen."