Jezelf niet uitdagen zorgt voor stress

Onlangs had ik het genoegen een lezing van Erik Scherder mee te maken. Mocht u het niet weten: Scherder is professor neuropsychologie aan de VU en een van ’s lands meest vooraanstaande wetenschappers. Hij weet niet alleen alles over het brein, hij kan er ook nog eens op een begrijpelijke én enthousiaste manier over vertellen.

Comfortzone

Scherders advies voor de toehoorders was eenvoudig maar doeltreffend: het geheim voor een gezond leven en dito brein is het leiden van een actief leven. Wil je dat je hersenen gezond blijven, dan is het noodzakelijk om elke dag iets nieuws te doen dat uitdagend is en moeite kost. Blijf je jezelf op deze manier uitdagen, dan dwing jij je brein nieuwe verbindingen aan te gaan. Het stimuleert je witte stof, de verbindingen tussen je verschillende hersengebieden. Doe je dat niet – vind je het allemaal wel best in je comfortzone en hou je het graag bij het bekende – dan kóst dat je juist zenuwcellen. Voor je koppie geldt: use it or lose it.

Quote Soms zeggen mensen tegen mij: ‘Ik heb een lekker rustig dagje gehad’. Bah, denk ik dan, wat zonde! Erik Scherder

Volgens Scherder is het hoogst noodzakelijk dat we afstappen van het idee dat een ‘goed’ leven een rustig leven is. Een groot deel van het weekend op de bank, of op vakantie vastgeplakt aan een strandstoel, is voor de hersenactiviteit geen goed plan. Natuurlijk betekent dit niet dat je je maar moet overláden met stress. Chronische stress is niet goed voor het brein. Maar zo veel mogelijk niksen is geen goede strategie. Scherder: ,,Soms zeggen mensen tegen mij: ‘Ik heb een lekker rustig dagje gehad’. Bah, denk ik dan, wat zonde!’’

Beweging

Het begint allemaal bij zo veel mogelijk bewegen. Minimaal 30 minuten per dag aaneengesloten, of je nu 30, 60 of 85 bent. Je hoeft daarvoor niet per se te sprinten of zwaar te tillen. Traplopen, fietsen (in een lage versnelling) of stevig wandelen is voldoende. Maar het moet dan wel élke dag. Je kunt niet voor een gemiste dag compenseren door de dag erop twee keer zoveel te bewegen, zo werkt het helaas niet. Scherder zelf geeft het goede voorbeeld: ondanks zijn rijke carrière en imposante witte baard is hij het toonbeeld van gezondheid.

Mocht je vandaag denken: gut, wat is het rustig, dan gaat er dus iets niet goed. Dan is het tijd om iets uitdagends te doen, of tenminste een flink stuk te bewegen. Het zorgt voor minder stress, voor meer geluk en is dus beregoed voor de grijze massa tussen je oren.

Thijs Launspach is psycholoog en stress-expert. Hij schreef hierover de boeken Fokking Druk (2018) en Werken met millennials (2019).

