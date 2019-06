Jij houdt de kermis draaiende - opleiding niet nodig

Vacature van de weekIn de functie indoor medewerker bedien je attracties, waaronder de Energy Storm en de Jumping Tower. Hotel Preston Palace in Almelo zoekt een gemotiveerd persoon die verantwoordelijk is en de kermisgasten een leuke tijd kan bezorgen.

De functie gaat hoofdzakelijk over het bedienen van kermisattracties, volgens Felix Hummels, afdelingshoofd Indoor kermis van Preston Palace. ,,Daarnaast ontvang je gasten en verstrek je informatie. Al onze werknemers zijn overal inzetbaar. Dat betekent dat je de ene dienst verantwoordelijk bent voor de ronddraaiende theekopjes en de andere dienst de Octopus.’’

Je dag ziet er als volgt uit: je begint een kwartier voor de opening. Voor de middagdienst betekent dat kwart voor twee en voor de avonddienst betekent dat kwart voor zeven. Als medewerker start je de attractie en voer je de nodige controles uit. ,,We hebben een checklist die je moet nalopen met het oog op de veiligheid. Het is belangrijk dat medewerkers hun ogen en oren de kost geven, om eventuele afwijkingen te detecteren.’’

Hartelijk

Preston Palace zoekt iemand die dienstbaar en hartelijk is. ,,Je hebt geen opleiding nodig, maar, je moet wel over een mbo denk- en werkniveau beschikken. Het gaat er vooral om dat je gemotiveerd bent en gasten een leuke tijd wil bezorgen. Verder moet je veilig te werk kunnen gaan.’’ Medewerkers hebben met zware machinerie te maken en soms zijn werktijden tot half twaalf ‘s avonds. Vandaar dat je minimaal achttien moet zijn om in aanmerking te kunnen komen voor de functie indoor medewerker.

Werknemers geven zelf aan hoeveel ze willen werken. ,,Hoe meer uren ze beschikbaar zijn, hoe meer ik ze kan bieden. Als iemand gemotiveerd is kun je een vast contract krijgen. Dat is meestal parttime, want fulltime is bijna niet mogelijk. We hebben scholieren die dit als bijbaantje doen, voor bijvoorbeeld 15 uur per week, maar ook volwassen die 30 of 35 uur werken.’’

Connecties

,,Op dit moment hebben we 25 personeelsleden, maar we zoeken er minstens 30‘’, zegt Hummels. In het hotel werken in totaal zo'n 500 mensen. ,,Deze baan is natuurlijk ook een mogelijkheid om door te stromen en connecties op te doen in de hotelwereld’’, zegt Agnes Pots, senior marketing van Preston Palace.

En niet onbelangrijk, wat krijg je ervoor? ,,Werknemers krijgen een salaris conform de cao horeca’’, zegt Hummels. ,,Mensen beginnen met het minimumloon, maar dat kan zeker omhoog gaan.’’ Voor 18-jarige werknemers is dat 767,50 euro bij een 38-urige werkweek. Bij een leeftijd van 22 jaar en ouder krijg je dan 1.615,80 euro.

Interesse? Je vindt de vacature bij Nationale Vacaturebank.

Uitgenodigd op sollicitatiegesprek? In onderstaande video vertelt coach Charlotte van ‘t Wout welke vragen je volgens haar zou moeten stellen: