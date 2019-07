Johana (39): ‘Veel mensen kiezen in het leven voor geld. Maar ik kies voor mijn geluk’

SalarisHoeveel verdien je? Dat vragen we elke week aan een Nederlander. Vandaag: Johana (39), hair & make-up artist en receptionist. Johana is voor 24 uur per week receptionist op uitzendbasis. Daarnaast probeert ze door te breken als freelance hair & make-up artist.

Wat verdien je?

,,Ik verdien 11 euro bruto per uur via een uitzendbureau. Per vier weken komt dat ongeveer neer op 1056 euro.”

Blij mee?

Lachend: ,,Nee, natuurlijk niet. Maar ik heb er zelf voor gekozen. Ik had een baan als secretaresse waar ik goed verdiende, maar ik zat vast en was moe. Ik heb in 2010 een burn-out gehad. Ik heb drie jaar nodig gehad om te herstellen. Daarna besefte ik me dat ik heel creatief ben. Ik ben toen aan een kappersopleiding begonnen. Ik zou graag willen doorbreken, maar dat kost tijd. Daarom kies ik er nu voor om dit werk te doen, zodat ik hiernaast aan mijn grote plan kan werken.”

Wat is je grote plan?

,,Ik wil voor modeshows en designers gaan werken. Met unieke haar- en make-upcreaties. Maar daarvoor moet ik samenwerken met een goede fotograaf, zodat mijn werk gepubliceerd wordt en bekendheid krijgt. Ik ben daarvoor aan het sparen. In augustus ga ik weer aan een project werken.”

Heb je ooit met succes over je salaris onderhandeld?

,,Ja. Ik heb bij een hotel gewerkt voor 15 euro per uur. Maar ik heb mijn lesje wel geleerd. Omdat ik onderhandeld had, kreeg ik veel meer taken. Daardoor kwam ik elke dag kapot thuis en was er geen mogelijkheid meer om aan mijn grotere plan te werken. Nu ben ik flink naar beneden gegaan in salaris, maar ja. Veel mensen kiezen in het leven voor geld. Maar ik ben niet zo. Ik kies voor mijn geluk. En als het niet lukt, dan heb ik het in ieder geval geprobeerd.”

En in de tussentijd?

,,Ik word tot december gedetacheerd. Als het bedrijf me leuk vindt, kunnen ze me een contract geven. Het is een leuk team en er is fijne sfeer, maar ik wil kiezen voor m’n droom. Ik ben drie jaar geleden gescheiden. Ik had een partner die me tegenhield in mijn ontwikkeling. Omdat ik door wilde met m’n leven koos ik voor ‘maar’ 100 euro per maand per kind aan alimentatie. Het had meer kunnen zijn. Maar ik koos voor rust. En nu kies ik voor m’n eigen weg. Je gaat nog van me horen.”

Verdient Johana genoeg?



Leeftijd: 39 jaar

Opleidingsniveau: mbo

Functie: Secretaresse

Branche: Makelaardij / Vastgoed

Werkervaring: 10 jaar

Aantal werknemers: 21 tot en met 50 werknemers



Volgens het Salariskompas is het gemiddelde salaris voor haar functie als receptionist 2.214 euro bruto voor 40 uur. Dat komt neer op 1328 euro voor 24 uur per maand. Johana ontvangt 1056 euro per vier weken. ,,Ik heb geen idee waarom het gemiddelde meer is. Zou het komen doordat ik voor een uitzendbureau werk?”



