Jonge artsen vatbaar voor burn-out: ‘Ik was aangenomen voor 36 uur maar werkte dubbel zoveel’

video Deze pakketbe­zor­gers doen er alles aan om jouw cadeautjes op tijd af te leveren

4 december Deze dagen is het topdrukte voor de pakketbezorging. Alleen al het PostNL-depot in het Zeeuwse Goes verwerkt in deze periode dagelijks zesduizend pakjes meer dan normaal. Bezorger Peter Roelofs neemt ons mee op een uitzonderlijk drukke werkdag. ‘Wel 140 keer vandaag druk ik op een belletje.’