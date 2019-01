Jonge moeders dragen steeds meer bij aan gezinsinkomen

In 2005 stopte 7 procent van de vrouwen met werken, in 2013 was dat nog maar 4 procent van de jonge moeders. Het CBS heeft voor dit onderzoek 64.000 werkzame hetero-stellen gevolgd die in 2005 of in 2013 voor de eerste keer vader en moeder zijn geworden.

Ook op het gebied van inkomen is er een verandering ten opzichte van acht jaar geleden. Twee jaar voor en twee jaar na de geboorte van het eerste kind werden de inkomensverhoudingen bekeken en wat bleek? Het inkomen van de vrouw nam in 2013 af na de geboorte van het eerste kind, maar met een minder groot verschil dan eerder het geval was. Voor de geboorte van het kind verdiende de vrouw in beide gevallen namelijk gemiddeld 44 procent van het gezinsinkomen, na de geboorte was dat in 2013 afgenomen tot 38 procent. In 2005 daalde dat nog naar 33 procent.

,,Het is in lijn met het feit dat jonge vrouwen steeds beter opgeleid zijn en meer zijn gaan werken”, aldus CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen. ,,Het is logisch dat je meer moet inleveren als je meer werkt en meer verdient. Dat zal vast een reden zijn waardoor het verschil beduidend kleiner is geworden.” Daarnaast is er volgens de econoom ook sprake van een gedragsverandering. ,,Je ziet dat het steeds normaler wordt dat vrouwen blijven werken ook na de geboorte van een kind.”

Tekst gaat verder na de grafiek.

Mannen

Van Mulligen vermoedt dat deze lijn ook de komende jaren zal kunnen worden doorgetrokken en het aandeel van vrouwen in het gezinsinkomen na de geboorte van een kind zal toenemen. ,,Al is er die bovengrens van 44 procent van het gezinsinkomen die al jaren stabiel is”, aldus Van Mulligen. ,,Dat percentage kan alleen omhoog gaan doordat vrouwen al meer gaan verdienen vóór de geboorte van hun eerste kind, of als mannen minder gaan werken en meer zorgtaken op zich gaan nemen.”

Op dit moment gaat 40 procent van alle vrouwen minder of niet meer werken na de geboorte van een eerste kind. Voor mannen geldt dat niet: zij werken zowel voor als na de geboorte gemiddeld 40 uur per week. Ook blijven hoogopgeleide vrouwen na de geboorte van het eerste kind vaker aan het werk, en stoppen vrouwen met een fulltime baan of een grote parttimebaan minder snel met werken dan vrouwen die minder uren werken. Ook het huishoudinkomen doet ertoe: hoe hoger het huishoudinkomen is, des te vaker blijft de jonge moeder werken. Getrouwde jonge moeders stoppen vaker met werken dan ongehuwde moeders.