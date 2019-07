Jonge start-up met oeroud product: stokers openen eigen distilleerderij

De een is microbioloog met een fascinatie voor het vergistingsproces, de ander industrieel ontwerper die een merk wilde neerzetten. Samen begonnen ze een hippe start-up in een oeroud metier: distilleerderij The Stillery.

,,Ik was gegrepen door het vergistingsproces, las er veel over en ben wat gaan rommelen op mijn studentenkamertje’’, vertelt Pascal Peeters. ,,Dat idee is wat uit de klauwen gelopen’’, vult Robin Karels aan. De Amsterdammers waren studiegenoten, maar volgden daarna hun eigen pad. Peeters werd microbioloog, Karels studeerde af als industrieel ontwerper. ,,Maar daar lag mijn hart niet. Ik wilde een merk neerzetten. En als je dan toch een drankmaker in je vriendenkring hebt…’’ De twee deden samen ervaring op bij distilleerderijen.

Speltwodka

Vier jaar geleden lanceerden ze onder de naam The Stillery hun eerste product: een biologische speltwodka. ,,Niet omdat spelt nu zo hip is, maar het is een graan dat niet zo is doorgefokt en dus veel meer smaak geeft’’, legt Peeters uit aan De Ondernemer. Hij is inmiddels meesterdistilleerder. In 2016 kwam er een derde bij. ,,Daan Choy benaderde ons en het klikte. Hij is salesdirector en bekend met het bedrijfsleven, waardoor we een belangrijke zakelijke slag hebben gemaakt’’, vertelt Karels, die zelf creative director is.

De afgelopen jaren is het aanbod uitgebreid naar drie soorten: ambachtelijk gestookte wodka, jenever en gin. Bovendien ging deze maand een jongensdroom in vervulling: een eigen distilleerderij. Peeters: ,,Het was lang zoeken, omdat we op zoek waren naar 500 vierkante meter: een onhandig maatje. En de distilleerderij moest per se in Amsterdam komen, aan de westkant van de stad vanwege het zachte duinwater dat we verwerken in onze producten. We gebruiken groene energie en werken volledig CO2-neutraal. Voor iedere geproduceerde liter wordt een boom geplant. Zo compenseren we de CO2-uitstoot van vergisting, productie en transport.’’

In de distilleerderij is het schouwspel overweldigend, met allerhande state of the art apparatuur, waaronder een zelfontworpen en in Duitsland met de hand gemaakt koperen pronkstuk. ,,We zijn de enige Nederlandse distilleerderij van deze schaal die alles zelf maakt’’, stelt Peeters. ,,De zakken graan schudden we zelf uit in de molen, terwijl we ook zelf de neutrale alcohol produceren. Er stoppen hier dus geen grote tankwagens met alcohol voor de deur. Onze werkwijze is uniek.’’ Om het allemaal mogelijk te maken sloten ze een financial lease af bij de bank en werken ze samen met een investeerder die bovendien strategisch advies geeft.

Cocktailbars

The Stillery verkoopt zijn producten aan slijterijen en cocktailbars, maar er is meer. ,,We exporteren in toenemende mate, waaronder naar Spanje, Oostenrijk en Canada’’, zegt Karels. ,,Bovendien spreken we gemiddeld iedere week een andere partij die de productie van een private label bij ons wil onderbrengen. We produceren bijvoorbeeld voor het jenevermerk Jajem.’’ Als we vragen naar de aantallen, is Peeters concreet: ,,We kunnen in opdracht van private labels zo’n 1.200 flessen per uur produceren.”

Fever Tree

The Stillery verdient bovendien nog een extra zakcentje door premixed fusten te leveren aan festivals en doet dat ook in opdracht van derden. Zo vertrouwt het gevestigde Fever Tree het mixen van gin-tonics aan de Amsterdammers toe. ,,Het kostte een half jaar research, maar nu zijn we er. De vraag groeit. Afgelopen maand verkochten we al 8000 liter en het festivalseizoen is nog niet ten einde’’, zegt Karels.

Niet dat het succes ze komt aanwaaien. ,,We proppen twee werkweken in een. Ik kan me mijn laatste vrije dag niet meer herinneren’’, vertelt Peeters. Intussen smeden ze plannen om eigen rum en whisky te lanceren. ,,De whisky laat nog even op zich wachten, want die moet officieel drie jaar plus een dag op vat. Onze rum volgt als eerste en krijgt een, voor ons kenmerkende, twist: een houten jenevervat zorgt voor de lagering.’’