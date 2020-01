Jongeren niet te porren voor baan in thuiszorg: ‘Vak heeft stoffig imago’

De gemiddelde leeftijd van werknemers in de thuiszorg loopt gestaag op. Eind 2019 was deze al gestegen naar 44,9 jaar. Dat blijkt uit onderzoek van LocalFocus naar CBS-gegevens over thuiszorgmedewerkers, uitgevoerd in opdracht van particulier thuiszorgbureau Zuster Jansen.

Jongeren weten hun weg niet te vinden naar dit vak, merkt recruiter Eva de Lange van Zuster Jansen. ,,Het zijn veelal oudere zorgverleners die zich bij ons melden. Die gemiddelde leeftijd van 45? Ik denk dat het grootste deel van ons bestand wel ouder is. Ook sluiten zich geregeld zorgaanbieders bij ons die wel 60 jaar zijn of ouder. De cliënten vinden het wel fijn dat er een ouder iemand langskomt, maar wat jongere aanwas zou, zeker met het oog op de toekomst, heel welkom zijn.’’

Werkdruk

Hans Buijing, bestuurder van branchevereniging Zorgthuisnl ziet het tekort aan jongeren als onderdeel van een veel groter wervingsprobleem binnen de sector. ,,Met de vergrijzing zal een groot deel van het huidige personeel in de thuiszorg wegvallen, dat is allang bekend. Maar vervangen door nieuw personeel lukt nog steeds nauwelijks. Daar komt nog bij dat in de komende jaren de gehele populatie ouder wordt en de zorgvraag dus toeneemt.’’

De werkdruk op het huidige personeelsbestand neemt daardoor toe. ,,Ben je met te weinig mensen, dan is het geen optie om dan maar tegen die cliënt die op bed ligt met een gebroken been te zeggen, ‘sorry maar vandaag komen we niet langs.’ Het werk moet toch gedaan worden’’, schetst Buijing. Gevolg van die hoge werkdruk is dat werknemers ziek worden of zelfs uitvallen. ,,Of ze stoppen ermee en gaan ander werk doen. Maar daardoor wordt het tekort alleen maar groter en moeten de overgebleven werknemers weer meer doen.’’

Steunkousen

De hoge werkdruk is allesbehalve voordelig voor het algemene beeld van werken in de thuiszorg. Buijing: ,,Als jongeren telkens horen dat iemand gestopt is in de thuiszorg omdat het zo hard werken is, dan moedigt dat niet aan dit beroep te kiezen.’’ De Lange herkent dat. ,,Bovendien heeft het werk een stoffig imago. Mensen denken dat je alleen langs gaat bij ouderen om schoon te maken en steunkousen aan te trekken. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. De verpleegkundige taken zijn een belangrijk onderdeel van het werk.’’

Onbekend maakt zelfs onbemind op de zorgopleidingen die vers bloed zouden moeten leveren, constateert Buijing. ,,Het vak is ook daar onderbelicht. Dat is niet gek. Docenten van zorgopleidingen hebben zelf meestal een achtergrond in ziekenhuis of verpleeghuis. De meeste aandacht gaat naar waar je zelf het meeste voeling mee hebt.’’

Stageplekken schaars

Studenten die toch kennis willen maken met de thuiszorg, komen vaak bedrogen uit. Stageplekken in de thuiszorg zijn namelijk zeer schaars. Een gebrek aan tijd en fondsen speelt werkgevers parten, aldus Buijing. ,,Voor zo’n stage moet een stagebegeleider een flink aantal uren per week vrijgemaakt worden. Maar alle werknemers hebben het dus al behoorlijk druk.’’

Daarnaast krijgen de stageplekken geen vergoedingen voor het begeleiden van een stagiair. ,,Verzekeraars betalen de zorg, maar die willen echt alleen daarvoor betalen. Het begeleiden van een stagiair valt volgens hen niet onder het bieden van zorg. Dus met een stageplek kun je én de stagebegeleider die uren niet meer elders inzetten én hij of zij kan niet eens betaald krijgen voor de moeite.’’

Om jongeren naar de thuiszorg te trekken, zijn volgens Buijing investeringen nodig vanuit het ministerie. ,,Maak geld beschikbaar om stages te financieren en de beloningen in de thuiszorg eindelijk hoger te kunnen maken. De afgelopen jaren zijn die nauwelijks gegroeid. Als het vak niet aantrekkelijker gemaakt wordt, blijft men liever voor ander werk kiezen.’’

