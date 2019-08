Jongeren willen kas niet meer in: ‘Ze willen niet vies worden’

Het is zomer, dat betekent hoogtijdagen in de kassen. Om alles te kunnen rooien schakelt menig tuinder vakantiewerkers in. Waar dat vroeger heel makkelijk ging - meer dan een bord aan de zijkant van de weg was niet nodig - blijkt dat anno 2019 een stuk lastiger. Van preparty’s, de ‘tientje-voor-een-vriendjebonus’ tot aan vlogs over tomatenplukken - er wordt van alles uit de kast gehaald om de jeugd in de kassen te krijgen. Nog steeds zijn zij niet zo happig.

,,Vroeger was het een stuk makkelijker om vakantiewerkers te vinden‘’, verzucht Jessica Dedrog-van Den Hoek, van tomatenkweker Prominent. Waarom dat nu niet meer zo is, durft zij niet te zeggen. ,,Feit is dat scholieren nu veel meer mogelijkheden hebben. Zodoende zijn zij eerder geneigd om iets te doen wat binnen hun ambities past.”

Drie ochtendjes

Daar komt bij dat er steeds meer vakantiewerkers nodig zijn. ,,Veertig uur per week werken, zoals wij vroeger deden, willen ze niet meer. De meeste vinden drie ochtendjes in de week meer dan voldoende. Dus heb je meer krachten nodig.”

Maar weinig jongeren willen de kas in. Ze willen niet vies worden. Ook gaan zij niet graag vroeg hun bed uit, zegt Frank van Schie van Villa Gerbera. ,,Het klinkt een beetje gek, maar wij werken tegenwoordig veel met huismoeders.”

Quote We moeten op onze krachten kunnen bouwen en zeker weten dat zij deze kant op komen Medewerker Engin Demir

Radijskwekerij Yilmaz werkt überhaupt niet met scholieren, alleen maar met uitzendkrachten. ,,Dat is een bewuste keuze”, vertelt medewerker Engin Demir. ,,Want eigenlijk willen wij niet met scholieren werken. We moeten op onze krachten kunnen bouwen en zeker weten dat zij deze kant op komen. Het aan het geluk overlaten, zoals bij de jeugd, doen we niet.”

Demir noemt ‘de jeugd van tegenwoordig’ weinig ondernemend. ,,Hun broek wordt voor hen opgehouden, in plaats van dat ze hem zelf ophouden. Ouders spekken hun kinderen zo veel dat ze niet eens meer hun bed uit komen. Waarom zou je werken? Die iPad krijg je toch wel.” Hij vindt het verontrustend. ,,Van werken is nog nooit iemand slechter geworden. Nietwaar?”