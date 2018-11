Jongste museumdirecteur van Nederland heeft nieuwe baan

Museumdirecteur Judith Kadee verlaat museum Villa Mondriaan in Winterswijk. Kadee is met 26 jaar de jongste museumdirecteur van Nederland. Ze is per 1 januari benoemd tot conservator van ‘Escher in het Paleis’ in Den Haag.

Het bestuur van de Stichting Villa Mondriaan vindt het vertrek van Judith Kadee jammer, maar gunt het haar zeer om nu al een stap in haar carrière te zetten. Kadee heeft volgens de stichting een bijdrage geleverd aan de professionalisering van Villa Mondriaan, dat dit jaar 5 jaar bestaat. Zij heeft de bekendheid van het museum vergroot, de samenwerking met andere musea versterkt en onder haar verantwoordelijkheid is een educatieprogramma ontwikkeld. Kadee heeft vier grote tentoonstellingen over Mondriaan en De Stijl tot stand gebracht naast een groot aantal kleinere presentaties van jonge kunstenaars.

Kadee is drie jaar werkzaam geweest voor Villa Mondriaan, waarvan ruim twee jaar als directeur. Daarvoor was zij werkzaam bij Eye Filmmuseum in Amsterdam, de Saatchi Gallery in Londen en was lid van de junior-directie van Villa Mondriaan.

Zelf zei ze in maart over haar baan bij Villa Mondriaan tegen De Gelderlander: ,,Ik was ooit op familiebezoek in de Achterhoek, kom zelf uit Vlaardingen. Toen heb ik voor dit pand gestaan. Na mijn middelbare school in Schiedam heb ik op mijn 18de eerst een jaar gereisd door Australië en Nieuw-Zeeland. Daarna heb ik een internationale studie Liberal Arts and Sciences gedaan aan Amsterdam University College. Klinkt heel duur, je kunt er eigenlijk alle kanten mee op.”

,,Ik wilde de filmwereld in, maar die vond ik bij nader inzien te commercieel. Toen heb ik een jaar een studie Museum Studies gedaan in Londen. Uiteindelijk las ik dat hier in Villa Mondriaan een stageplek was, als juniordirecteur. En ik dacht: dat museum ken ik. Daar heb ik ooit voor gestaan.”

Nu eerst Den Haag, maar daarna lonkt het buitenland. ,,Mijn toekomst? Ik ben jong, ik zie me zelf ooit nog wel een keer naar het buitenland gaan. Als directeur van een museum in New York, of zo. Die ambitie heb ik wel. Maar voorlopig kan ik hier nog heel veel leren, in de Nederlandse museumwereld gebeurt zo veel.”