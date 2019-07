Joris Toonders (31) is al meer dan de helft van zijn leven ondernemer

Toen Joris Toonders naar de Kamer van Koophandel ging om Yonego in te schrijven, was hij nog zo jong dat hij dat samen met zijn ouders moest doen, schrijft De Ondernemer. ,,De inschrijving was precies op mijn 15e verjaardag. Ik vond het een leuk idee dat, als ik straks 65 ben, mijn bedrijf 50 jaar bestaat.’’ Inmiddels is hij 31 en bestaat onlinemarketingbureau Yonego 16 jaar: meer dan de helft van zijn leven.

Kansen in het prille internettijdperk

Ondernemen zat er dus al vroeg in. Op zijn 12e had hij zijn eerste website, rond zijn 14e begon hij ringtones te verkopen. ,,Die waren toen erg populair.’’ Het was 2003, mensen hadden nog amper van Google gehoord, laat staan dat googelen een werkwoord was. Ze zochten voorzichtig informatie op Ilse en Yahoo en de internetkennis was beperkt.

Toonders had dat haarfijn in de gaten en zag kansen. ,,Toen ik met mijn eerste website mijn eerste bezoeker en mijn eerste koper had en daarna tien en later vijftig, wist ik: dan kan ik er ook meer krijgen. Er stond een teller op de site waar ik wel honderd keer per dag op keek. Het mooie van internet is dat je alles kunt meten. Ik had een enorme drive om mezelf telkens te verbeteren en nog meer bezoekers en klanten te krijgen.’’

School of onderneming

Als 15-jarige moest Toonders nog gewoon naar school. ,,Eerlijk gezegd leerde ik daar niet zo veel. Ik kreeg voornamelijk antwoorden op vragen die ik niet had. Als ondernemer stel je jezelf voortdurend vragen en ga je op zoek naar antwoorden. School hielp daar niet echt bij. Ik werd er niet voldoende creatief en intellectueel uitgedaagd.’’

Zijn bedrijf groeide zodanig hard dat hij er na één jaar al van kon leven. Weer een jaar later, op zijn 17e, nam hij voor het eerst personeel aan. ,,Toen was de keus snel gemaakt: ik ging van school af en kon me eindelijk fulltime bezighouden met mijn bedrijf. Een wereld ging voor me open. Vanaf dat moment kon ik me pas echt ontwikkelen. Ik leerde veel door te praten met andere ondernemers, netwerkbijeenkomsten te bezoeken en relevante boeken te lezen.’’

Van zolder naar kantoor

Zijn ouders, zelf ondernemers, begrepen het wel, maar vooral zijn moeder maakte zich zorgen om de grote verantwoordelijkheid op zo’n jonge leeftijd. Ze was bang dat Toonders geen onbezonnen studententijd zou hebben. ,,Ik heb in elk geval geen studentenkamer gehad. Sterker nog: ik had eerder een eigen kantoor dan een eigen woning.’’

Het begon heel cliché op de zolder van het ouderlijk huis. ,,Mijn tweede kantoor was 40 vierkante meter in een businesscenter, waar de telefoniste klanten altijd doorverbond naar mij, of ze nou vroegen naar de afdeling Financiën, Verkoop of Klantenservice. Ik deed alles in mijn eentje.’’ Na een tijdje werd het te veel en nam Toonders een paar mensen aan.

Onstuitbare groei

Yonego heeft anderhalf jaar op die plek gezeten, totdat het ook daar uit zijn jasje groeide. Sindsdien zit het in een kantoorpand in Breda dat alle ruimte biedt voor uitbreiding. De groei gaat gestaag door: van enkele werknemers in 2005 tot 90 in 2019. En dus nemen ook de vierkante meters toe: van 120 naar 280, vervolgens een verdieping erbij en daarna nog een verdieping, om aan het eind van dit jaar uit te komen op 1600 vierkante meter.

,,De eerste twee etages van dit pand zijn in gebruik bij een ander bedrijf, maar niet getreurd: in het pand hiernaast staan drie verdiepingen leeg en dus hebben we besloten een brug te laten bouwen tussen de twee panden. Toen ik dat voorstelde, keken mijn collega’s me wel even vreemd aan.’’ Het typeert zijn instelling: ,,Er zijn altijd oplossingen.’’

Grootste doorbraak: Cheaptickets

Op zijn 20e vond Toonders de tijd rijp om een grote klant binnen te halen. ,,Ik kwam in contact met de oprichters van Cheaptickets en wist hen na enkele intensieve gesprekken te overtuigen om met Yonego in zee te gaan. Ik maakte een deal waarbij ik betaald zou krijgen op basis van resultaat. Mocht het minder gaan, dan zou Yonego betalen. Dat gaf vertrouwen.’’

Kort daarna ging het prijzen regenen. Zo stond Yonego in de Deloitte Fast 50 voor snelst groeiende technologiebedrijven en Toonders zelf werd genomineerd voor Entrepreneur of the Year van Ernst & Young. Het ontketende nog meer groei en nu realiseert Yonego dagelijks miljoenen omzet voor zijn klanten.

