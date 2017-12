Jos (64) heeft succes met zijn ik-zoek-werk-bord: hij heeft een baan

Honderden mensen stuurde hij zijn cv, tientallen sollicitatiebrieven gingen de deur uit en hij schreef zich in bij maar liefst acht uitzendbureaus. Het leverde Jos Miedendorp-de Bie nog niets op. Ja, stapels met afwijzingen. Omdat hij 'overgekwalificeerd' is, of 'niet in het profiel' past. ,,Dat betekent gewoon dat ze me te oud vinden." Om toch een baan te vinden, ging hij met een sandwichbord de straat op.

Nadat de regionale krant de Stentor eind deze maand aandacht aan hem besteedde, werd zijn zoektocht bekend. Dat leverde Miedendorp-de Bie vrijwel meteen zijn eerste sollicitatiegesprekken op. En uiteindelijk ook een baan: Miedendorp-de Bie begint op 8 januari als administrateur op het hoofdkantoor van Rofra Meubelen in Vaassen.

Directeur

Miedendorp de Bie was tot 2007 directeur van een florerend familiebedrijf. Toen dat verkocht werd aan een multinational, investeerden hij en zijn man André Stenvert hun deel van het geld in een galerie en koffie- en theeschenkerij. Het duurde twee jaar voor de gemeente een vergunning verleende. Twee jaar van investeringen, zonder inkomen. ,,We gingen midden in de crisis open, twee jaar te laat. Het heeft daardoor nooit gelopen", verklaarde Miedendorp-de Bie waarom dat geen succes werd.

Schulden

Het echtpaar belandde in de schulden en moest hun huis met galerie verkopen. Dat lukte deze zomer eindelijk en ze dachten een nieuwe start te kunnen maken in hun sociale huurwoning in Twello. Met de AOW en het pensioen van André zouden ze hun schulden gaan afbetalen en vrij onbezorgd van hun oude dag gaan genieten.

Verlies

Maar het liep anders. Anderhalve maand na hun verhuizing overleed André plotseling. Jos stond er ineens alleen voor: hij bleef achter - ook met de restschuld. En hij belandde in de bijstand.

Nu is er dan toch een baan. ,,Ik bruis van de energie om te werken. Wil zelfs na mijn 67ste door."