Jouw oude kleding helpt hem aan een nieuwe baan

Volledig scherm Sollicitant Boudewijn de Does krijgt via het Leger des Heils kleding om zich goed te presenteren tijdens het sollicitatiegesprek. © Marco De Swart

Wie de 50-50 Store binnenloopt aan de Mariniersweg in Rotterdam, merkt in eerste instantie niet dat hij in een tweedehandszaak van het Leger des Heils is beland. Er is een etalage met aangeklede paspoppen en boven de rekken hangen borden met 'nieuwe collectie'. En o ja, het ruikt er helemaal niet muf. Zo sjiek wordt gedragen kleding meestal niet gepresenteerd.

Volledig scherm Werkbegeleider Gaby helpt Boudewijn in een jasje. © Marco De Swart Hetzelfde geldt voor de medewerkers in de zaak. Keurige, leuke vrouwen. Aan Pauline (45 jaar, niet haar echte naam) zie je aan niets af dat ze een zware tijd achter de rug heeft. Dat ze, ondanks haar verantwoordelijke baan als bedrijfsleider in een winkel, meer uitgaven had dan inkomsten. Dat de schulden zich opstapelden. Dat ze daardoor met haar vier kinderen het huis uit werd gezet en op straat kwam te staan. ,,Als je zoiets heftigs hebt meegemaakt, zet je drie stappen terug. Op elk vlak."



Via het Leger des Heils probeert ze weer een normaal bestaan op te bouwen. Mét inkomen, zonder schulden. Mét zelfvertrouwen, zonder angst. En dat lukt al heel aardig dankzij... kleding. Broeken, shirtjes, schoenen waar er eindeloos veel van geproduceerd lijken te worden en die voor een habbekrats te koop zijn, zijn hier een middel om werk te genereren. Om mensen met serieuze problemen weer mee te laten draaien in de maatschappij. Het gaat vaak om ex-daklozen of mensen die verslaafd waren.

Pauline doet in de 50-50 Store werkritme op. De winkel ziet er niet voor niets uit als een 'echte' kledingwinkel: doel is dat mensen als Pauline over een tijdje ook bij een H&M of Sting aan de slag kunnen. Vorig jaar lukte het 20 procent van de 150 Rotterdamse deelnemers een volwaardige baan te vinden.

Op straat

Vandaag komt sollicitant Boudewijn de Does (62) langs. Blauwe leren jas, zilveren ketting met een ring eraan, metal op z'n koptelefoon. Hij zit middenin een sollicitatietraject en wil straks als chauffeur netjes voor de dag komen. In 2012 stuurde de gemeente de dakloze Boudewijn door naar het Leger des Heils. ,,Ik kon mijn scheiding niet verwerken, ging domme dingen doen." Hij maakte schulden, kon z'n huis niet meer bekostigen en belandde op straat. Na verschillende functies binnen het 'Leger' als deelnemer, wacht nu de echte wereld. Als chauffeur in dienst bij Trevvel gaat hij personen vervoeren.

Er staan in Nederland wel honderden kledingbakken van het Leger des Heils. Vrij nieuw zijn de witte kledingbakken die door bedrijven voor een tijdje 'geadopteerd' worden. Kleding van deze kantoormensen gaat grotendeels naar deelnemers zoals Boudewijn die de arbeidsmarkt weer betreden. Pakken, rokken, schoenen en bloezen voor mensen die hun tweede kans met beide handen grijpen. Het Leger des Heils begeleidt landelijk ruim 2.000 mensen naar werk.

Vier mensen werk

En het mooie is: niet alleen sollicitanten als Boudewijn hebben iets aan de gedoneerde kleding. Wie de kledingstukken volgt, ziet dat wel 4 mensen werk hebben dankzij de kleding. Pauline natuurlijk, die de kleding verkoopt in de winkel. Maar ook Bertus (55), timmerman van huis uit en nu meubelmaker. Vandaag pikt hij met een busje de kledingbak op, omdat hij als een van de weinige deelnemers een rijbewijs heeft. Hij brengt de kleding naar het sorteercentrum, waar Erika (33) de bruikbare van de niet bruikbare stuken scheidt. En van die niet-bruikbare stukken zoals kapotte spijkerbroeken maakt Edseline (36) in het naaiatelier dan weer schorten en kussens. Te koop vanaf 10 euro in de 50-50 Store.

Terug naar de winkel. Boudewijn vindt een blauw glimmend colbertje, met passende stropdas. Als deelnemer krijgt hij 'm gratis mee. ,,Zoiets kan ik in de winkel niet betalen", zegt hij terwijl zijn werkbegeleider hem in het jasje helpt. ,,Ik heb een uitkering van 980 euro. Daar schaam ik me niet voor, het is gewoon zo."

Gewillig laat hij zich nog even fotograferen voor dit artikel, maakt een grapje met z'n begeleider en wandelt dan met gevulde tas en veel elektrische gitaren in zijn oren de winkel uit. Op naar een nieuwe toekomst.

Pak volgen Voor dit verhaal volgden we het pak van Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het AD. Wat gebeurt ermee, zodra het in de kledingbak verdwijnt? Het werd uiteindelijk het verhaal van Boudewijn, van Pauline en van Bertus. Alle mensen die dankzij de gedoneerde kleding weer grip krijgen op hun leven.