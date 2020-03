Kabinet steekt vele miljarden in noodpakket om coronacrisis te bestrijden

Ook de burgemees­ter werkt deze weken thuis, op zijn zolderka­mer­tje

16 maart Nu heel Nederland zo veel mogelijk thuiswerkt, is het ook op gemeentehuizen en stadskantoren stil. Jan van Zanen, burgemeester van Utrecht, doet zijn werk noodgedwongen vanaf zijn zolderkamertje. Raadsvergaderingen en andere afspraken gaan per telefoon. ‘Het is even niet anders.’