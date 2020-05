Kandidaat-notaris Lisa (29): ‘Het is nu een stuk drukker dan normaal’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Lisa Roos (29), kandidaat-notaris bij Batenburg Notarissen.

Hoe ziet je werk eruit?

,,Ik adviseer en informeer mensen die bijvoorbeeld gaan samenwonen, trouwen of een testament willen opstellen. Daarnaast stel ik de benodigde documenten op. Het komt erop neer dat ik heel veel mensen spreek over hun persoonlijke situatie. Ik hoop mensen rust te geven door de juridische kant daarvan goed te regelen.”

Waarom dat woordje ‘kandidaat’?

,,Dat is eigenlijk een beetje misleidend. We zijn namelijk verantwoordelijk voor onze eigen dossiers. De notaris is de eindverantwoordelijke en zet de uiteindelijke handtekening. Als een kandidaat-notaris de handtekening zet, dan is dat altijd als plaatsvervanger van de notaris. We noemen dat ‘waarnemen’.”

Blijf je dan altijd kandidaat-notaris?

,,De notaris is de ondernemer, die is verantwoordelijk voor het bedrijf en de medewerkers. Of je dat zelf wilt worden, is afhankelijk van je eigen wensen en ambities. Sinds 2013 is het ook mogelijk om ‘toegevoegd notaris’ te zijn. Dan heb je dezelfde rechten als een notaris, maar ben je wel in loondienst.”

Is je werk nu anders door de coronacrisis?

,,Ik merk dat deze situatie een trigger is om de zaken toch even goed te regelen. Het zijn zaken waar mensen vaak wel al langer over nadenken, maar waar nu een klap op wordt gegeven omdat deze tijden toch onzeker zijn. Op dit moment ben ik met heel veel dossiers tegelijk bezig en is het daarom een stuk drukker dan normaal.”

En werk je zelf vanuit huis?

,,Grotendeels wel, maar ook deels op kantoor. Uiteindelijk moet de akten worden ondertekend met een handtekening bij de notaris en dus moeten er ook mensen op kantoor zijn. Inmiddels bestaat er wel een mogelijkheid om een testament door middel van (bijvoorbeeld) Skype te tekenen, voor de echte noodsituaties.”

Wilde je altijd al kandidaat-notaris worden?

,,Nee, ik had nooit verwacht dat ik deze kant op zou gaan. Het juridische vak heeft me wel altijd getrokken. Wat ik mooi vind aan het notariaat is dat inlevingsvermogen en empathie worden samengebracht met juridische dienstverlening.”

En je wilde geen advocaat worden, bijvoorbeeld?

,,Een (kandidaat-)notaris is, in tegenstelling tot een advocaat, onpartijdig en onafhankelijk. Een belangrijk deel van mijn werk is ook het voorlichten en meegeven van overwegingen. Dat past beter bij mij dan de werkzaamheden van een advocaat.”

Zit je als notaris de hele dag met je neus in de wettenbundel?

,,Ik heb altijd een wettenbundel naast me liggen. Maar dat is ook de aard van het beestje, ik vind het ook heel interessant om boeken en artikelen te lezen. Elke (kandidaat-)notaris vindt daar zijn eigen weg in. Al is een wettenbundel natuurlijk wel een leidraad, het raamwerk waarmee je moet werken.”

Wat vind je het leukste aan dit werk?

,,Mensen gaan vaak gerustgesteld en met een glimlach de deur uit, terwijl ze met een knoop in hun maag binnenkwamen. Je haakt aan op belangrijke momenten in een mensenleven: bij huwelijken, samenwonen, het kopen van een huis of verdrietiger: als ze iemand hebben verloren of gaan scheiden. Daarnaast vind ik de diversiteit heel fijn. Zelfs als ik op een dag vier testamenten bespreek, zijn er geen twee hetzelfde. Het is echt maatwerk.”