Kantoor aan huis? Denk ook dan aan de privacy

Onderzoek: Helft van de Nederlan­ders wil ook blijven thuiswer­ken na corona

8 mei Thuiswerken blijft nog tot september het devies, zo werd woensdag bekend. Werkenden lijken het vooralsnog prima uit te houden aan de keukentafel of op hun zolderkamertje. Ruim de helft geeft aan ook (deels) thuis te willen blijven werken in de toekomst, blijkt uit nieuw onderzoek. ,,De vraag wordt nu: is het voor jouw functie écht nodig dat je elke dag op kantoor bent?’’