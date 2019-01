Kantoorvis brengt rust op de werkvloer

Na de kantoorhond en de kantoorkat hebben steeds meer Nederlandse bedrijven nu ook kantoorvissen. Kijken naar vissen in een aquarium zou namelijk goed zijn voor het welzijn van de werknemers: het is kalmerend en kan de bloeddruk verlagen, zo blijkt uit onderzoek.

Erik Rood heeft menig kantoorvis uitgezet op de Nederlandse werkvloer. Hij heeft een leasebedrijf voor aquaria, AquariumVerhuur. Voor zo’n 4 tot 7 euro per dag – afhankelijk van hoe groot het aquarium is en hoeveel vissen erin zitten – hebben bedrijven hun eigen verzameling onderwaterfauna. Rood: ,,Ik heb jarenlang veel gereisd. Eenmaal terug in Nederland wilde ik als ondernemer iets doen wat bij me past. Op reis heb ik ook altijd veel gedoken. Hoe mooi het onderwater is, dat wilde ik met mensen kunnen delen. Zo kwam ik op het idee voor mijn bedrijf.’’

Rood neemt klanten de – soms arbeidsintensieve – zorg voor de vissen geheel uit handen. Iedere paar weken komt hij langs voor onderhoud van het aquarium en om het schoon te maken. Ook voeren hoeft niet: dat gaat automatisch met een apparaatje.

Bloeddrukverlagend

Werknemers hoeven dus niets anders te doen dan naar de vissen te kijken, een heilzame bezigheid. Uit onder meer onderzoek van de universiteit van Plymouth blijkt namelijk dat het kijken naar rondzwemmende vissen een kalmerend effect heeft. Naar de beestjes staren kan zelfs de bloeddruk verlagen.

Quote Af en toe moet je hoofd even leeg. Daar helpen de vissen bij aquariumverhuurder Erik Rood

Ideaal in tijden waarin de werkende Nederlander meer stress lijkt te hebben dan ooit, stelt Rood. ,,Ik zeg zeker niet dat je met een aquarium een burn-out kan voorkomen, maar kijken naar de vissen is wel rustgevend. Het werkt een beetje meditatief voor de meeste mensen.’’ Bovendien bieden de vissen wat broodnodige afleiding van het werk. ,,Acht uur lang alleen maar naar je laptop staren is ook niet gezond. Af en toe moet je hoofd even leeg. Daar helpen de vissen bij.’’

Werknemers zijn soms nog wat sceptisch als Rood het nieuwe aquarium komt opzetten. ,,Dan zie je mensen soms kijken. Een aquarium, is dat niet een beetje oubollig?’’ Maar als het aquarium eenmaal staat, zijn de meeste werknemers verkocht, zo vertelt hij. ,,Ze hebben een favoriete vis, willen meer over de verschillende soorten weten en vragen of er nog nieuwe bij kunnen. En als er iets mis is – een vis die niet eet bijvoorbeeld – hangen ze gelijk aan de telefoon.’’

Volledig scherm Een van de lease-aquaria die Rood heeft geplaatst. © Erik Rood

Niemand allergisch

De zaken gaan bij Rood goed. ,,Ik heb nu zo’n 70 adressen in bijna heel Nederland. Ik ga nu nog samen met mijn vader overal langs maar ik heb vacatures openstaan voor hulp.’’ Na de kantoorhond en de kantoorkat zou dit het begin kunnen zijn van een nieuwe dierenrage op het werk. Maar vissen zijn natuurlijk wel wat anders dan hun harige tegenhangers, zegt ook Rood. ,,Je kan vissen niet aaien – maar het is wel een stuk makkelijker dan een hond of kat op kantoor hebben. Je hoeft ze niet uit te laten of een bak te verschonen en niemand is er allergisch voor.’’

Bij het Amsterdamse bedrijf New Media 2Day hebben ze nu bijna een jaar een aquarium via Rood, en niet zomaar eentje. Het gaat om een zoutwateraquarium, ingemetseld in de muur. ,,We zeggen weleens, hier hebben we alles wat we thuis niet mogen hebben: speciale gamestoelen om racegames te spelen, bijvoorbeeld. Maar ook dit aquarium’’, aldus eigenaar van het bedrijf Thijs Paree.

Wat voor vissen Rood in het aquarium plaatst, hangt af van de wensen van de klant. Hij zoekt bijvoorbeeld vissen uit die passen bij de kleuren van het bedrijfslogo. Ook wordt gekeken naar het temperament van de diertjes. ,,Soms willen mensen dat het aquarium echt een rustpunt wordt in het bedrijf. Dan zijn bijvoorbeeld maanvissen geschikt, want die bewegen amper. Anderen vinden dat juist weer te saai. Die hebben liever wat leven in de brouwerij en vissen die actiever rondzwemmen.’’

Murene

Bij New Media 2Day hebben ze enkele vissen in het aquarium die je niet in elke dierenwinkel ziet. Paree: ,,We hebben een clownvisje en een Picasso doktersvis – Nemo en Dory uit Finding Nemo. Ook hebben we een koraalduivel, en een murene. Die laatste is denk ik wel de favoriet onder het personeel. Hij is namelijk erg nieuwsgierig. Als je bij het glas gaat staan komt hij altijd even bij je kijken.’’ De vissen bij New Media 2Day vragen bij uitzondering wel wat extra aandacht. ,,De roofvissen kunnen niet automatisch gevoerd worden want ze eten diepvriesgarnaaltjes. Maar dat geeft niet. Dat voeren is gewoon een taak die we aan het corvee hebben toegevoegd.’’

Bijzondere verzoeknummers voor in het aquarium krijgt Rood ook. ,,Soms moet je mensen daarin wel een beetje afremmen. Een zeewateraquarium behoort tot de mogelijkheden, maar ik krijg ook weleens het verzoek of er misschien een haai in kan.’’ Daar kan hij helaas niet aan beginnen. ,,Een aquarium is natuurlijk al snel te klein voor zo’n dier. Het welzijn van de vissen staat voorop.’’

Bij New Media 2Day zijn de vissen in ieder geval een blijvertje. Paree: ,,Het is gewoon erg leuk om in het bedrijf te hebben. Nu we dit aquarium hebben had ik eigenlijk ook wel een grotere gewild, met nog meer vissen.’’