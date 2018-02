Karel maakte zichzelf overbodig en runt zijn bedrijf nu vanuit een strandstoel

Een week als deze:



Maandag

• Ontbijten en Ontwikkelen cursus Simmer Werken kun je leren 9-12.30 uur (in WhiteGinger)

• 13.00-14.00 Greek Salad in Café du Monyet

• 15.00-16.00 uur Balinese Massage

• 16.30 Mojito time



Dinsdag

• Ontwikkelen cursus Simmer Werken kun je leren 9-11 uur in Outpost

• Mail bijwerken 11-12 uur in Outpost

• 13.00-14.00 Brunchen Smoothiebowl in een Cocosnoot (yummie) in BailBohemia

• 15.00-17.30 uur Ademmeditatie in YogaBarn

• 18.00 Bintang Bier en diner



Woensdag

• Ochtendyoga van 9-10 in Hubud

• Douchen

• Achterstallige mail wegwerken 10.30-12.30 uur

• 13-14 lunch

• 14.00 uur Middagslaapje

• Zwembad en een boek

• 16.00 Afternoon Tea met hapjes in hotel

• 17 uur Mojito in het hotel



Donderdag

• Ontwikkelen cursus Simmer Werken kun je leren 9-11 uur in Outpost

• Mail bijwerken 11-12 uur

• 13.00-14.00 Chicken Black Pepper in Warun

• 14-15 uur Bezoek Apenbos Ubud

• 15-16 uur Bailinese Massage

• 16.30 Mojito Time



Vrijdag

• Cappucino in LazyCatsCafe 9-9.30 uur

• Ontwikkelen cursus Simmer Werken kun je leren 9.30-12 uur

• Pancake Brunch in LazyCatsCafe 12-13 uur

• Middagslaapje en zwembadbezoek in het hotel

• Frappucino Mocca in StarbucksUbud (= ultiem geluksmomentje)

• 16.30 uur Mega mojito marathon à € 2,40 per stuk in UmahPizza met aansluitend veel te grote pizza



Zaterdag

• 8.30 uur Ontbijt

• 9.30 uur Ubud Market

• 10.30 Koffie in CafeVespa

• 11-13 uur Campuhan Ridge Walk

• 13-14 uur Gezonde lunch in SweetOrangeWarung

• 14.15-30 Wandelen en winkelen in Ubud



Zondag

• 10.00 uur Ontbijten & Ontwikkelen Managementrapportages in het hotel

• 13.00-14.00 Lunch

• 15.00-16.00 uur Balinese Massage