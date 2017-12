Kerstboomstylisten en thuiskoks: zij maken van jouw kerst een eitje

Wie de Brabantse ‘tafelstylist’ Marlou Visser (48) over de vloer krijgt, hoeft zich niet te schamen voor gedateerde borden of schalen met een hoekje eruit. Ze specialiseerde zich in het sfeervol dekken van tafels en doet dat met het (allegaartje aan) servies dat bij mensen thuis te vinden is. ,,Decoraties als kaarsen, dennenappels en kerstballen neem ik zelf mee. Een kerstbal kun je op allerlei manieren in een servet wikkelen. Ja, je wordt creatief van dit werk.’’

Tafelstylist Marlou Visser (helemaal links) dekt bij jou thuis de tafel voor kerst.

Haar website table4you.nl ging dit jaar online. ,,De mond-tot-mondreclame begint aardig op gang te komen.’’ Met de kerstdagen op komst speelt Visser handig in op de vraag naar tafelstylistes. In twee uur tijd brengt ze ‘sfeer op tafel’ voor 25 euro per persoon. Haar klanten zijn voornamelijk vrouwen van middelbare leeftijd. ,,Jonge mensen hebben er niet zo’n interesse in, merk ik. Op hun bruiloft willen ze dat alles er tot in de puntjes verzorgd uitziet, maar tijdens de feestdagen ligt dit kennelijk wat anders.’’

Flammkuchendeeg

Nog zo’n rots in de branding: chef-kok Olaf Bouman (43). Wie geen zin heeft om uren (of misschien zelfs dagen) in de keuken te staan, kan zijn hulp inroepen. Kosten: 92,50 euro per persoon. Daar krijg je een negengangendiner voor terug met onder andere hert van de barbecue; licht gerookt met dennennaalden en frisse zuurkool en gekonfijte eend en kwartelpootjes op Flammkuchendeeg. Als dessert: zelfgemaakt ijs. Al bedacht in juli en uitgeprobeerd in de maanden daarna. En o ja, geserveerd op bijpassend servies. De afwas hoef je dus ook niet te doen.

Chef-kok Olaf Bouwman verzorgt kerstdiners aan huis.

Tot zijn klantenkring rekent Bouman (‘Ik heb zelf helemaal niks met kerst’) gezinnen en bedrijven. Een grote klant is Armada Music, het platenlabel van onder anderen dj Armin van Buuren. ,,Op tweede kerstdag verzorg ik al jaren het volledige kerstdiner voor hen’’, vertelt de Utrechter.

De ‘meest exclusieve thuiskok van de Randstad’, zoals Bouman zichzelf omschrijft op zijn website cuisonne.nl, begon zo’n zeven jaar geleden met koken voor bedrijven en particulieren. ,,Eerst vanuit huis. Mijn koelkast zat stampvol, dat ging op een gegeven moment niet meer.’’ Hij werkt nu vanuit een bedrijfspand in Nieuwegein.,,Het meeste bereid ik van te voren. Op locatie maak ik de gerechten af. Daar bak ik ook de vis en het vlees.’’

Tafel gedekt, heerlijk eten, wat missen we nog? Een kerstboom natuurlijk. Geen zin om hem zelf op te tuigen? Wie op internet zoekt naar een kant-en-klare versierde kerstboom komt niet bedrogen uit.

Nepperd

Een echte, een nepperd, een ouderwetse met rode en gouden ballen, of eentje van 240 cm voor 589 euro: je kunt ze allemaal online bestellen. De bomen worden naar je toe gebracht, voor je opgetuigd en ook weer netjes opgehaald als de feestdagen achter de rug zijn. Oók als je in een krap pandje woont met een trap van vijftig treden.

In de loods van de website versierdekerstboom.nl in Hilversum staat een hele rits aan versierde bomen klaar om afgeleverd te worden bij bekende en onbekende Nederlanders.

Zo’n zeven jaar geleden zagen oprichters Carina van de Lint en haar partner Marc Wichards (beiden 40) dat er wel iets te halen viel uit het thema kerst.

,,Carina, Mark en ik zaten in de evenementenstyling, bijvoorbeeld bij discotheken. Daar werd ook weleens een boom neergezet en zo kwamen we op het idee’’, vertelt ‘kerstboomstylist’ Anouk Berger (28).

'Kerstboomstylist' Anouk Berger: ,,Wij proberen Bijenkorfkwaliteit te leveren.''

Hoewel het nu stikt van de bedrijven die versierde bomen leveren, waren zij één van de eerste. Je als bedrijf blijven onderscheiden is daarom belangrijk. Hoe ze dat doen? ,,Wij proberen Bijenkorfkwaliteit te leveren.’’

De bomen van versierdekerstboom.nl hebben alle een eigen naam. De Ginger Red, de Wood & Wool, of de American Santa, een traditionele boom, gedecoreerd in rood-, groen- en zilvertinten, die het ook dit jaar weer erg goed doet. De bomen zijn te huur of te koop en variëren van enkele honderden tot 2.000 euro. Dat zo’n luxe boom niet voor iedereen is weggelegd, begrijpt de styliste maar al te goed.

,,Daarom hebben we ook versierpakketten. Dan zorgen de klanten zelf voor een boom, maar kunnen ze ’m optuigen met een van onze thema’s.’’ Mensen met een dikkere portemonnee laten ook de rest van de huiskamer versieren of lichtjes aanbrengen in de tuin. ,,Het is zo fijn om mooie dingen te verzinnen en te maken. Je geeft mensen echt een cadeautje’’, zegt Berger.

Na alle nieuwjaarsborrels komen de bomen weer terug naar de loods. ,,Dan gaan wij richting de kerstbeurs in Frankfurt. Inspiratie opdoen voor het nieuwe jaar.’’