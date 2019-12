Kerstfilmpje FNV moet supermarktmedewerker een hart onder de riem steken

Druk op de knop

Ruim 318.000 Nederlanders waren in 2018 werkzaam bij een supermarkt. Het gemiddelde brutoinkomen per fte (bij een volledige werkweek) is 17.612 euro per jaar. De gemiddelde supermarktwerknemer werkt 16 uur per week. Overuren draaien of werken met de feestdagen is weliswaar een keuze, maar het niet doen is voor veel supermarktmedewerkers geen optie. Haagmans: ,,Voor jonge werknemers en alleenstaanden geldt dat ze het met het salaris van hun ‘gewone’ uren niet redden. Ze moeten overuren draaien om genoeg te verdienen in de maand. De luxeproducten die ze rond deze tijd in de winkel verkopen, kunnen veel supermarktmedewerkers zelf niet betalen.’’